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前景雖疲軟 蘋果看好Q4財測

財經新聞組／綜合報導
iPhone上季銷售超越分析師預期，未受宏觀環境影響。（路透）
iPhone上季銷售超越分析師預期，未受宏觀環境影響。（路透）

iPhone製造商蘋果第3季財報銷售和獲利超出華爾街的預期，但成長正在放緩。

蘋果沒有提供本季的正式財測。分析師預計該公司第4財季每股獲利約1.31元，銷售額接近900億元。

蘋果CEO庫克表示，「就總體前景而言，雖然看到一些疲軟跡象，我們預計9月當季營收將加速成長。」

蘋果的iPhone銷量超出華爾街預期，顯示即使已至產品年度發表周期後半段，市場對iPhone 13機型的需求依然強勁。蘋果通常會在9月發表新款 iPhone，隨著客戶對新機型的期待，銷量會下降。

庫克表示，蘋果上季成功吸引了安卓用戶成為iPhone用戶，「轉換系統者數量創歷史新高，iPhone新用戶出現兩位數的增加。」

服務業務是成長最快的部門。它包括每月訂閱、支付費用、保修、谷歌搜索授權費以及iPhone App Store的收入。當季服務業成長超過12%，雖較第2財季17%的增幅有所下降，也低於去年同期的27%。

庫克表示，蘋果目前有8.16億付費訂閱用戶，其中包括訂閱Apple App Store上銷售的應用程式以及Apple Music和iCloud等產品的用戶。

Mac銷量低於市場普遍預期，同比下降超過10%。庫克表示，這是由於供應限制和美元走強。

今年4月，蘋果公司警告，零件短缺將影響收入40億至80億元，蘋果網站顯示上季許多Mac機型的出貨時間延長。庫克說，最終的打擊不到40億元。

iPad營收年減2%，但優於華爾街疲軟的預測，因為iPad平板電腦是分析師認為蘋果可能會在晶片短缺的情況下優先放棄的產品線之一。庫克表示，iPad的下滑也受到供應限制和美元走強的推動。

蘋果的其他產品類別，包括AirPods、Apple Watch和HomePod揚聲器等產品，同比下降超過8%，低於華爾街預期。

蘋果 iPhone 庫克

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