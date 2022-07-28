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美Q2實質GDP負成長0.9% 經濟陷入「技術性衰退」

白宮：拜登、習近平於美東時間今早8:30通話

不是2碼或4碼…Fed宣布升息3碼 恐是考量「這一點」

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾曾表示，一口氣升3碼（0.75個百分點）不會是「常見」舉動，但27日Fed仍決議二度升息3碼。（歐新社）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾曾表示，一口氣升3碼（0.75個百分點）不會是「常見」舉動，但27日Fed仍決議二度升息3碼。（歐新社）

聯準會（Fed）果如市場預期，在美東時間27日下午再度提高利率3碼（0.75個百分點）。但Fed主席鮑爾之前曾表示，一口氣升3碼不會是「常見」舉動，為何這次又再來一遍？

巴隆周刊（Barron's）專欄作家Lisa Beilfuss指出，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率衝上9.1%的近41年高峰，一度令市場憂心Fed會在7月決策會議上一口氣升息4碼（1個百分點）。但在CPI報告發布後，包括大宗商品在內的眾多物價已下跌，且愈來愈多跡象顯示美國經濟轉弱、甚至有滑向衰退之虞，澆熄了Fed這次把升息幅度擴大至4碼的可能性。

那麼，既然經濟已顯著降溫，為什麼升息幅度不從3碼減至2碼呢？

Fed之所以在6月決策會議一口氣升息3碼，是受6月密西根大學較長期通膨預期竄升給嚇到，因而決議升息3碼——1990年代以來最大的升息幅度--展現抑制通膨預期的決心。但那項密大初估數據後來已下修，顯示通膨預期並未「脫錨」。最近出爐的密大7月長期通膨預期數據更降到近一年來最低水準。

然而，目前通膨預期仍遠高於Fed的2%通膨目標，況且6月CPI年增率躍上9.1%、粉碎了通膨已觸頂的希望，所以Fed必須繼續強調打通膨絕不手軟，這次也不可能把升息幅度縮回2碼。

因此，7月會議升息3碼是不得不然的決定，藉此向市場重申把通膨率從逾40年高峰拉下來的決心。

但Beilfuss認為，市場或許已見到Fed貨幣政策最「鷹」的時刻。

鮑爾曾表示，升息3碼不會變成「常見」舉動，加上消費者通膨預期指標最近已有下滑跡象，意味接下來Fed收緊政策幅度可望縮小。鮑爾在27日記者會上強調，重拾物價穩定的任務只許成功不許失敗，但同時也承認經濟轉弱，並表示在未來某時放緩升息腳步是適當的。

這不表示Fed貨幣政策立場「轉鴿」，除非Fed見到核心通膨率降下來，否則仍會繼續用力升息。但在9月下次Fed決策會議登場前，如果數據顯示通膨確實降溫，未來Fed升息步調放緩可期。

鮑爾記者會結束後，交易員預期下次Fed升息2碼的機率提高到60%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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