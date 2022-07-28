加州牧師宣稱加密幣會帶來世界末日 因有「獸的印記」

牧師認為加密貨幣是「獸的印記」，代表世界末日將至。（影片截圖）

一名牧師在YouTube上分享，他認為數位貨幣 非常危險，因為他認為加密貨幣是「獸的印記」，代表世界末日即將來到。

據每日星報（Daily Star）報導，加州 一名牧師湯姆休斯（Tom Hughes）日前在教會經營的YouTube頻道「時代的希望」（Hope For Our Times）發布影片。影片中他提到，聖經啟示錄提到的「獸的印記」已經出現。因為聖經提到「除了那受印記、有了獸名或有獸名數目的，都不得做買賣。」因此他認為數位貨幣就是「獸的印記」。他提到，美聯儲安排了數位貨幣計畫，於是在影片中提醒會友「世界末日要來了，我希望你們都能相信耶穌。」

據悉這位牧師在加州的412教會牧會。除了稱加密貨幣是「獸的印記」之外，該教會也鼓勵會友不要施打疫苗 。教會官網提到，由於聖經寫到「要用身體榮耀主」，因此他們認為不該施打未經過充分試驗的疫苗。教會官網指出，聖經鼓勵基督徒和猶太人不要用不潔淨的物質汙染自己的身體。由於疫苗未經安全試驗，因此使用疫苗是違背神的旨意。

牧師發布影片後，有不少會友留言支持牧師的看法。有的人說「不只是數位貨幣讓人有獸的印記，施打疫苗也是獸的印記。」該名網友還十分自豪的表示自己未施打疫苗，因為他相信上帝。也有不少網友表示，因為已經相信上帝，所以他們都會得到救贖，很開心能夠親眼見證末日來臨。