Meta業績未達標 財測再降

Meta預測本季營收會再繼續下滑。（路透）

臉書(Facebook)母公司Meta財報顯示營收 下降幅度超過預期，未能實現獲利，並發布令人驚訝的疲弱財測，直指銷售額將連續兩季下降。

Meta財報顯示，第2季每股獲利2.46美元，低於Refinitiv分析師 平均預期的每股2.59元。營收為288.2億元，未達Refinitiv預計的289.4億元，較去年同期減少逾1%。

每日活躍用戶(DAU)為19.7億，略高於StreetAccount預期的19.6億；每月活躍用戶(MAU)為2.93億，略低於StreetAccount預期的29.4億。

今年以來Meta股價已腰斬，凸顯出投資人對該公司核心線上廣告業務健康狀況的擔憂。該部門受到蘋果去年iOS隱私更新的影響，限制了Meta追踪用戶的能力，加上經濟疲軟，也導致一些企業削減廣告預算 。

該公司表示，財務長維納(David Wehner)將出任戰略長的新角色，負責監督企業發展。Meta將提拔公司現任財務副總裁李蘇珊(Susan Li)擔任財務長。

除了第2季財報未達預期外，Meta還發布令人失望的第3季財測，理由是「在整個第2季經歷的疲軟的廣告需求環境持續存在，我們認為這是受到更廣泛的宏觀經濟不確定性的推動」。

該公司表示，本季銷售額將在260億元至285億元之間，低於Refinitiv分析師平均預期的305億元。

根據Meta的財測，第3季營收將最少減少2%、最多減少11%。它的動作也是跟進上周競爭對手Snap和推特的財報，後兩者第2季業績讓人失望，主管點名宏觀經濟和行動平台的挑戰對線上廣告平台構成嚴重衝擊。

Meta還表示，其負責開發元宇宙(Metaverse)和相關的虛擬實境(VR)和擴增實境(AR)技術的Reality Labs業務部門，與第2季相比，第3季的營收將減少。