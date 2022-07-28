升息可能放慢 那指大漲逾4%

聯準會(Fed)宣布升息 0.75個百分點以對抗通膨，但暗示可能會在某個時機放慢其升息行動的步伐，美股收盤上漲。

道瓊工業平均指數 上漲436.05點或1.37%至3萬2197.59點。史坦普500指數上漲102.56點或2.62%至4023.61點。那斯達克綜合指數上漲469.85點或4.06%至1萬2032.42點。

由於Fed主席鮑爾 對9月的下次會議升息幅度持開放態度，並指出最終將減緩升息幅度，股市在晚盤觸及盤中高點。鮑爾在新聞發布會上表示，Fed可能9月會再次升息0.75個百分點，但這將取決於數據。

在科技股財報獲利提振下，股指開盤走高。

在上季財報顯示谷歌搜索業務收入強勁後，Alphabet上漲7.66%。而在Azure和雲端服務營收成長40%後，微軟上漲6.69%。Meta Platforms上漲6.55%。亞馬遜上漲5.37%。蘋果上漲3.42%。

隨著通脹擔憂減弱，零售商也上漲。前一交易日引領零售業下跌的沃爾瑪上漲3.77%，Kohl's、Ross Stores和Costco均上漲超過2%。SPDR史坦普零售ETF上漲2.6%。

Enphase Energy也因其最新業績而大漲17.89%。在發布喜憂參半的第2季財報後，Chipotle也走升14.69%。