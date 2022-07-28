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通膨高漲 半數老人撐不起生活費

編譯徐薏茹／綜合26日電

麻州大學波士頓分校(University of Massachusetts-Boston)的報告「老年指數」(Elder Index)顯現令人震驚的研究結果，由於通膨高漲、物價飛揚，全國將近半數的老年人負擔不起基本生活開銷。

依據聯邦貧窮標準，高達54%的獨居年老女性被劃分為貧窮等級，其收入不夠支付基本生活費；45%老年男性面臨相同危急的處境。

老年學研究所(Gerontology Institute)所長穆奇勒(Jan Mutchler)提供的數據顯示，以年收入作為評估依據，全美超過200萬對高齡伴侶被視為經濟狀況不安全。

這項數據取自2020年，並未將當前飆破9%的通膨率以及新冠疫情對美國老年族群就業市場的影響納入計算，專家擔憂現在的局勢恐怕對老年族群造成更慘重的損失；穆奇勒說：「隨著這些壓力堆疊，更多人陷入掙扎。」

「老年指數」報告使用醫療照護、住房、食物、交通等花費的數據，計算有多少年長人口生活接近貧困線；研究也將健康狀況、租房、房貸等因素納入考量。

報告表明，在2021年，一名健康且須負擔房租的年長成人平均需支付2萬7096元的基本生活費；凱瑟健康新聞(Kaiser Health News)指出，這項數據遠超過聯邦貧窮線1萬2996元。

全國老年委員會(NCOA)主席奧爾溫(Ramsey Alwin)指出：「有個迷思認為社會保險金(Social Security)與聯邦醫療保險(Medicare)可以奇蹟般地照顧所有老年族群的需求。」「事實上並非如此，而且有太多人離經濟不安全的處境僅一步之差。」

美聯社公共事務研究中心(Associated Press/NORC)的一項新調查顯示，85%的美國成年人認為國家正在錯誤的道路上，79%認為經濟狀況不佳。

聯邦醫療保險 指數 麻州

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