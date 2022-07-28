7月股指反彈 底部可能已到

對於美股投資 人來說，7月充滿希望。雖然衰退的陰影仍未散去，但不少分析師已經對形勢表示樂觀。美商銀最新的基金經理人調查報告顯示，市場情緒悲觀到了極點，在「黯淡」的經濟前景下，投資人已完全「棄械投降」，但極度悲觀情緒往往會成為市場反彈的指標，7月走勢似乎代表市場底部已到。

以看空聞名的美商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，聯準會(Fed)政策可能出現轉向，美股不久後可能開啟一波反彈。

無獨有偶，摩根史坦利首席策略師威爾森(Mike Wilson)也表達了同樣的觀點，7月可能是Fed本輪升息 周期中最後一次升息。他在最新報告中寫道：「鑑於最近市場對於經濟和上市公司財報負面報導無動於衷，市場可能試圖在Fed暫停升息前觸底，這是一個看多訊號」。

自6月以來，史指一直在低點徘徊，然而，過去一周已經突破50日均線，按照威爾森的觀點，這絕不是熊市反彈，很有可能是底部獲得確認。如果Fed在7月升息後就暫停本輪升息周期，股市將迎來巨大上漲。

景順首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)表示，9月可能是Fed貨幣緊縮轉向不再激進的重要時間點，可能將成為美股反彈的真正催化劑。

摩根大通分析師潘尼吉佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)也表達相似的觀點。他認為，如今市場對股市的謹慎情緒是一個反向指標，正是低接的好時機。機構投資人今年上半年的大量拋售代表可能會在下半年重新進入市場。

不過高盛策略師馬力歐蒂(Cecilia Mariotti)警告，近期市場反彈可能曇花一現，在通膨維持高點之下，Fed可能長時間維持鷹派態度，那麼目前的反彈將很難持續，伴隨著企業獲利預期下修，市場可能重回跌勢。（財經新聞組）