谷歌 地圖在印度推全景服務

Alphabet的谷歌地圖宣布與Tech Mahindra和Genesys合作，在印度10個城市推出全景街景服務，這是谷歌地圖11年前遇到監管問題後再次出擊。全景街景服務使用巡航車輛拍攝照片，提供全球各地街道360度全景，但在許多國家面臨隱私投訴和監管審查。

旅遊復甦 希爾頓調升獲利預期

預計將受惠於旅遊業的復甦，希爾頓全球控股公司調升全年獲利預測。隨著美國人在國際旅遊和酒店住宿上的花費增加，希爾頓將明顯受惠，不過通膨上升仍然是旅遊業的一個擔憂。希爾頓現在預計今年淨利11.5億元至12.2億元，而之前的預測為10億元至10.7億元。

利率 回落 房貸申請連跌4周

即使利率已從近期高位回落，房貸需求連續第4周小幅下降。根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周總交易量比前周下降1.8%。購屋的房貸申請本周下降1%，但較一年前同周下降18%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.82%降至5.74%。

T-Mobile調升淨增用戶預測

T-Mobile US Inc今年二度調升用戶成長預測，因為這家電信商相對便宜的月租方案吸引了面對數十年僅見高通膨而信心動搖的客戶。該公司預計2022年將淨增600萬至630萬的月租用戶，高於之前預測的530萬至580萬。T-Mobile第2季增加72.3萬名訂戶，遠高於FactSet估計的57萬3100名。

必治妥施貴寶上季業績超預期

必治妥施貴寶第2季獲利高於預期，因為其重磅癌症藥物Revlimid的銷售額降幅並不如預期的那麼大。第2季營收 118.9億元，高於一年前的117億元和分析師預期的114億元。當季獲利42億元，合每股1.93元。一年前為37億元，合每股1.63元。分析師預計每股獲利1.8元。

波音業績遜 堅持自由現金流

波音公司上季營收和調整後虧損低於預期，但這家飛機製造商仍堅持其在2022年恢復自由現金流的預測。上季調整後每股虧損37分，較預期虧損14分擴大；去年同期為每股獲利40分。營收166.8億元，低於預計的175.7億元。該公司表示目前正處於恢復787夢幻機交機的「最後階段」。