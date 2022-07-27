我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

沃爾瑪降財測 零售股齊大跌

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪調降獲利預測後，美股26日下跌，導致其他零售股走低，並加劇了人們對消費者支出可能不足以使美國擺脫衰退的擔憂。

道瓊工業平均指數下跌228.5點或0.71%至3萬1761.54點。史坦普500指數下跌45.79點或1.15%至3921.05點。那斯達克綜合指數下跌220.09點或1.87%至1萬1562.57點。

由於食品通膨上升，沃爾瑪調降本季和全年獲利預期。這讓投資人對其他零售股的影響感到震驚。

沃爾瑪暴跌7.64%，並拖累其他零售商。Kohl's和Target分別下跌9.13%和3.63%。服裝公司受到重創，梅西百貨下跌7.24%，Nordstrom和Ross都下跌逾5.5%，TJX下跌4.19%。SPDR史坦普零售ETF下跌4.2%。

零售業動盪席捲電子商務股。在宣布將裁員約10%全球員工後，Shopify暴跌14.48%，理由是線上支出回落，並聲稱誤判了由疫情引發的電商榮景會持續多久。

亞馬遜下跌5.23%。也經營主要商家服務業務的Square母公司Block和PayPal分別下跌7.02%和5.65%。

通貨膨脹也改變了通用汽車的生產成本，上季獲利未達預期，股價下跌3.53%。

在國際和供應鏈業務下滑後，快遞巨頭UPS下跌3.4%。

沃爾瑪 指數 梅西百貨

上一則

大摩：反彈只是多頭一廂情願

延伸閱讀

美股跌得不輕 沃爾瑪預警令市場忐忑 Fed決議前很緊張

美股跌得不輕 沃爾瑪預警令市場忐忑 Fed決議前很緊張
醜陋的一周

醜陋的一周
重量財報在即 史指走勢持平

重量財報在即 史指走勢持平
Fed何時收手 華爾街很分歧

Fed何時收手 華爾街很分歧

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

2022-07-22 08:59
美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國聯準會（Fed）7月下旬將舉行決策會議，市場密切關注屆時是否再升息0.75個百分點。路透

美經濟重蹈1970或2010年代覆轍？克魯曼：有機會避免

2022-07-20 12:07

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間