沃爾瑪降財測 零售股齊大跌

在沃爾瑪 調降獲利預測後，美股26日下跌，導致其他零售股走低，並加劇了人們對消費者支出可能不足以使美國擺脫衰退的擔憂。

道瓊工業平均指數 下跌228.5點或0.71%至3萬1761.54點。史坦普500指數下跌45.79點或1.15%至3921.05點。那斯達克綜合指數下跌220.09點或1.87%至1萬1562.57點。

由於食品通膨上升，沃爾瑪調降本季和全年獲利預期。這讓投資人對其他零售股的影響感到震驚。

沃爾瑪暴跌7.64%，並拖累其他零售商。Kohl's和Target分別下跌9.13%和3.63%。服裝公司受到重創，梅西百貨 下跌7.24%，Nordstrom和Ross都下跌逾5.5%，TJX下跌4.19%。SPDR史坦普零售ETF下跌4.2%。

零售業動盪席捲電子商務股。在宣布將裁員約10%全球員工後，Shopify暴跌14.48%，理由是線上支出回落，並聲稱誤判了由疫情引發的電商榮景會持續多久。

亞馬遜下跌5.23%。也經營主要商家服務業務的Square母公司Block和PayPal分別下跌7.02%和5.65%。

通貨膨脹也改變了通用汽車的生產成本，上季獲利未達預期，股價下跌3.53%。

在國際和供應鏈業務下滑後，快遞巨頭UPS下跌3.4%。