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續大幅升息 Fed立場恐更鷹派

財經新聞組／綜合報導
鮑爾會後記者會恐釋出更鷹派論調。（路透）
鮑爾會後記者會恐釋出更鷹派論調。（路透）

市場普遍預計聯準會(Fed)將再升息75個基點，但它也可能發表對緊縮政策更強硬的言論；這意味著Fed可能會更傾向「鷹派」，為抑制通膨而盡可能地大幅升息。

Fed將在美東時間27日下午2點宣布升息，主席鮑爾之後在2:30向媒體作簡報，投資人將觀察鮑爾關於Fed對9月會議決定的相關線索。

本月市場曾一度認為可能升息1個百分點，但Fed官員淡化了這種可能。

摩根史坦利投資管理公司全球固定收益宏觀策略主管卡隆(Jim Caron)表示：「我相信Fed會在9月變得更加鷹派，因為在抑制通膨方面還沒有看到任何進展。」

Fed可能對經濟提供新的說法，承認經濟正在放緩。

Dreyfus and Mellon首席經濟學家萊因哈特(Vincent Reinhart)表示：「鮑爾將會有很多模稜兩可的說法」、「他會說我們肯定正在經歷一個疲軟的庫存和升息周期。」

他表示，即使鮑爾承認成長放緩，但也會強調經濟仍獲基本面支持。雖然初請失業金人數開始上升，但勞動市場仍然強勁；「我認為這將是一種兩面手法，他會趕在實質GDP可能再次收縮一季前發表講話。」

28日將公布第2季國內生產總值(GDP)，部分經濟學家預計第2季GDP將出現收縮。代表經濟可能正走向衰退；就技術面而言，連續兩季負成長代表經濟衰退。

即便如此，某些交易員仍押注Fed將因採取積極收緊政策最終導致經濟衰退。預計鮑爾將強調Fed的升息路徑，這就可能聽來有點鷹派。

富國銀行利率策略主管舒馬赫(Michael Schumacher)說：「他可能會說直到明年這個升息周期都不會結束。」「市場雖定價升息周期很快就會結束，但那是不切實際的。我認為他會發表更鷹派的說法。」

交易員已押注Fed在今年年底前將聯邦基金利率升至3.4%之後，將在明年春天開始降息。

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