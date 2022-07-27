零件短缺 GM獲利未達預期

由於零件短缺，通用汽車無法在上季末出貨近10萬輛車，第2季獲利低於華爾街預期，但維持全年獲利財測不變。調整後每股獲利1.14元，低於預期的1.2元。營收 357.6億元，高於預期的335.8億元。通用汽車過去幾季一直在努力面對供應鏈中斷問題。

銷量增+漲價 可口可樂業績佳

隨著銷量自疫情中恢復，可口可樂上季獲利和營收都超出分析師預期。調整後每股獲利70分，高於預期的67分；調整後營收113億元，高於預期的105.6億元。為了應對更高的運費、高價果糖玉米糖漿和鋁成本，旗下雪碧、達薩尼(Dasani)和美粒果(Minute Maid)等品牌全都漲價。

麥當勞同店銷售成長勝預期

麥當勞表示，調高的售價和平價商品推動了第2季美國同店銷售成長高於預期。然而，CEO肯普辛斯基(Chris Kempczinski)表示，由於通貨膨脹和烏克蘭戰爭對其業績造成壓力，環境仍然「極具挑戰性」。第2季淨利11.9億元，合每股1.6元。該速食巨頭也提列12億元的俄羅斯業務出售費用。

奇異 電氣上季獲利達預期2倍

受惠於航空業的復甦推動其飛機引擎業務，奇異電氣上季獲利上升且出現正現金流，讓華爾街感到驚訝。奇異電氣重申，隨著繼續面對供應鏈和通膨壓力的挑戰，全年業績可望達到其財測的低端。調整後獲利為每股78分，遠高於預期的38分。自由現金流為1.62億元。

FDA同意重審百健ALS藥物

美國食品藥物管理局(FDA)已同意審查百健(Biogen)對遺傳性肌萎縮側索硬化症(ALS)的實驗性治療。該療法之前未能通過後期研究，但在部分患者中顯示出希望。在10月研究中，ALS藥物tofersen在治療28周後，未能對病情快速惡化的ALS患者的行為狀態產生統計學上的顯著變化。

全美房價 增速連2個月放緩

根據史坦普CoreLogic Case-Shiller全美房價指數，5月房價較去年同期上漲19.7%，為房價漲幅連續第二個月放緩，因為房貸利率上升和對通膨的擔憂。4月年增率為 20.6%。10大城綜合指數同比成長19%，低於上月的19.6%。20大城綜合指數成長20.5%，低於4月的21.2%。