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美股跌得不輕 沃爾瑪預警令市場忐忑 Fed決議前很緊張

編譯劉忠勇／綜合外電
周二公布財報的大多數企業獲利都超過預期，但有些財測預警，才是市場關注的焦點。（路透）
周二公布財報的大多數企業獲利都超過預期，但有些財測預警，才是市場關注的焦點。（路透）

美國股市周二大跌，沃爾瑪獲利預警拖累零售股，異常疲軟的消費者信心數據也加劇投資人的疑慮，在聯準會（Fed）準備再次大幅升息之際，對經濟衰退的顧慮加劇。

美股開盤下跌，之後跌幅加劇。道瓊工業指數下跌228.5點，跌幅0.7%，至31,761.54點；史坦普500指數跌45.79點，跌幅1.2%，至3,921.05點；那斯達克綜合指數大跌220.09點，跌幅1.9%，至11,562.58點。

沃爾瑪大跌7.6%，該公司周一下修全年的獲利預測，並表示食品和燃料價格飆升，且需要降價以減少庫存。 Target跌3.6%，亞馬遜跌5.2%，史坦普500零售股指數跌4.2%。

美國消費者信心在7月降至近一年半低點，因對高通膨和升息的疑慮持續，預估第3季經濟成長放緩。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「今天公布財報的大多數企業獲利都超過了預期，情況一直如此，但當然也有一些預警，這才是市場關注的焦點。」

「現在看來軟著陸很渺茫，」 Principal Global Investors首席全球策略師Seema Shah寫道：「在過去的11個緊縮周期中，Fed只有三次避免經濟衰退（1965年，1984年和1994年）。在這幾個周期中，通膨率都更低，首次升息時聯邦基金利率都顯著得更高，因此Fed不需要像現在這樣激進緊縮。」

亞馬遜表示，將把歐洲Prime會員快遞和串流媒體服務年費提高最多43%，對那斯達克綜合指數和史坦普500指數造成最重拖累。非必需消費品類股下跌3.3%。 摩根士丹利預警，沃爾瑪的業績展望或許是亞馬遜利潤的 「潛在警告信號」。

Fed開始了為期兩天的會議，周三預計將宣布升息75個基點以對抗通脹。投資人擔心，Fed急進升息可能使經濟陷入衰退。

本周是財報季繁忙的一周，Alphabet和微軟在收盤後發布業績。微軟在盤後交易下跌0.5%，Alphabet在業績公布後上漲3%。微軟在正常交易時段結束時下跌2.7%，Alphabet收挫2.3%。

可口可樂漲1.6%，該公司提高全年的營收預測。麥當勞漲2.7%，此前公布的單季業績超出預期。

3M漲4.9%，此前這家工業巨頭表示計劃將醫療保健事業分拆出來。奇異漲4.6%，該工業集團公布的營收和利潤均超出預期。

國際貨幣基金組織（IMF）周二再次下調全球經濟成長預測，警告通膨和烏克蘭戰爭帶來的下行風險成真，如果不加以控制，可能會將全球經濟推向衰退的邊緣。

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