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重量財報在即 史指走勢持平

財經新聞組／綜合報導

美股25日波動，交易員迎來最繁忙的一周企業財報，以及對聯準會(Fed)進一步升息的深入探討。

道瓊工業平均指數收盤上漲90.75點或0.28%至3萬1990.04點。史坦普500指數上漲5.21點或0.13%至3966.84點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌51.45點或0.43%至1萬1782.67點。所有主要平均指數即將創下今年最佳單月走勢。

本周是7月最後一周交易，也可能是夏季最重要的一周，Fed會議和GDP數據即將公布。近三分之一的史指成份股公司本周也將公布上季業績，包括蘋果、Alphabet和微軟

大型科技股遭到重創。Meta下跌1.55%。亞馬遜下跌1.05%、蘋果、微軟和Alphabet削減盤中跌幅。

其他個股方面，Newmont Corporation下跌13.25%，飛利浦下跌7.18%。

另一方面，隨著油價上漲，能源股是表現最好的類股。Marathon Oil和APA Corp均上漲逾6%。Diamondback Energy、Occidental Petroleum、Devon Energy和Valero上漲逾5%。雪佛龍是道指漲幅最大的股票，上漲2.98%。

主要股指將迎來4周來第3周上漲。史指在今年初跌入熊市後一直試圖收復失土。目前較2022年高點低約9%，接近6月初以來最高水平。

指數 微軟 蘋果

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