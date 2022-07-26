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目標百貨設配送中心 擴大電商利潤

財經新聞組／綜合報導

數百名司機每天將車停在目標百貨(Target)配送中心外，在他們私家車的後廂裡裝滿包裹以送貨給客戶。

這家大型零售商近日將在另外3個地方設立類似的中心和提供零工機會，以更低的成本將線上訂單快速地送到訂戶家中。

它的配送中心每天兩次從商店收取線上訂單包裹。送往同一城鎮或附近社區的包裹被分類在一起，以在下訂單後的第二天就可將更多包裹送到客戶手中。而且，越來越多包裹交由為Shipt開車的合約勞工送貨；Shipt是一家目標百貨在2017年收購的快遞新創公司。有些包裹還由聯邦快遞等全國性承運商分類和送貨，通常是送往更遠的都會區或州。

包括沃爾瑪在內的零售商都在不斷推動電商利潤，滿足購物者在一天甚至幾小時內收到網路訂單物品的期望。

自2020年底開始在明尼亞波利斯工廠進行測試以來，目標百貨已經新設了5個類似的中心，在這些中心對包裹進行分類和分組，設定密集的送貨路線。另外3個將於明年1月底開放。

營運長穆里根(John Mulligan)表示，「我們的目標是依客戶想要的地方、時間、方式盡量滿足。」因此，如果他們真的某些東西能快速送到家中，我們會盡可能提高效率。」

電子商務現在僅占目標百貨銷售額20%，其中半數以上來自路邊取貨等當日服務，其餘來自送貨到家。然而，由於勞動力和運輸成本的原因，這些銷售的利潤低於購物者在實體店購物。

與其他零售商一樣，目標百貨一直在努力降低實現線上訂單的成本；而且在燃油價格上漲的壓力下，達成這個目標對零售商來說更具有緊迫性。

目標百貨 零售商 利潤

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