科技財報 臉書廣告成焦點

本周臉書的財報最受市場矚目。（路透）

本周財報是大型科技公司的舞台，4家身價最高的美國公司加上Meta都將報告上季業績。

Alphabet和微軟定26日公布財報，蘋果 和亞馬遜定在28日。夾在中間的是27日的Meta。

由於通膨飆升、利率上升和對經濟衰退的擔憂重創科技業，這5家公司的投資人今年都深受傷害。

在今年下跌50%後，Meta市值已跌至5000億元以下，低於特斯拉、波克夏控股和聯合健康以及其大型科技同行。亞馬遜2022年下跌27%，Alphabet下跌25%，微軟下跌23%，蘋果下跌13%。

當Meta本周公布第2季數據時，華爾街將密切關注廣告業務是否有恢復的跡象，並還需要看到用戶方面的改善趨勢；臉書 用戶在最近幾季大量流失，轉向TikTok等競爭對手。

研究公司Insider Intelligence分析師威廉森(Debra Aho Williamson)說，「用戶肯定會流向於其他平台，或者與臉書的互動越來越少，當這種情況越來越多時，廣告商才會真正開始注意到這一點。」

預計臉書第2季營收 將出現史上首次同比下降，分析師預計第3季將溫和加速，實現中個位數的成長。

Snap第2季營收和獲利都下降，宣布放緩招聘計畫，並將原因歸咎於經濟困難和蘋果iOS隱私變化，以及來自TikTok和其他公司的競爭。

Rosenblatt Securities分析師克羅克特(Barton Crockett)指出，就營收而言，Snap和Meta「都是同一等級」，「雖然未見成長，但也還沒有真正跌落懸崖。」

與Snap一樣，臉書也受到蘋果iOS更新的重創，這使得廣告商難以定位用戶。臉書對行銷人員的大部分價值在於定位能力和跨第三方網站追踪用戶的能力。

TikTok的崛起對臉書和Snap構成越來越大的威脅，因為這款流行的短影音軟體正吸引青少年和年輕人等高利潤族群。