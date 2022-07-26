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Fed何時收手 華爾街很分歧

財經新聞組／綜合報導

在經濟數據疲軟對聯準會(Fed)政策前景及股市影響的問題上，華爾街的頂尖策略師們顯然有著不同看法。

摩根史坦利策略師表示，雖然對經濟衰退的擔憂加劇，但要說Fed將停止收緊政策還為時尚早，暗示美股在找到底部之前還有更大的下跌空間。而摩根大通策略師則表示，對通膨已經見頂的押注將促使Fed政策轉向，並改善下半年的美股前景。

摩根史坦策略師威爾森(Michael J．Wilson)表示，粘性通膨將使Fed本輪緊縮周期的持續時間更長。他在報告中寫道，雖然過去4輪緊縮周期中，Fed總是能在經濟收縮前就「踩剎車」，進而觸發美股多頭訊號，但當前處於歷史高位的通膨可能意味著當衰退來臨時，Fed仍在收緊政策。

他指出，股票市場「可能一直會走在Fed按下暫停鍵之前」，「但這次的麻煩是踩剎車的時間點可能會來得太晚。」

而摩根大通策略師馬堤卡(Mislav Matejka)在最新報告中寫道，經濟活動動面臨挑戰及勞動市場走軟，可能會為更平衡的Fed政策打開大門，進而帶動美元和通膨觸頂。

經歷慘淡的上半年後，史坦普500指數本月起大幅反彈，得益於企業獲利優於預期以及許多壞消息已被消化，可望創下去年10月以來的單月最大漲幅。投資人現在聚焦本周的Fed政策會議，預計將再次升息75個基點。

不過越來越多人擔心，Fed在對抗通膨以及避免衰退方面的行動可能已經太遲。

威爾森一直唱空美股，並準確預測了今年美股的大跌。他表示，雖然通膨「從變動率的角度來看」的確可能已經見頂，但對消費者需求的影響卻不會「輕易消失」。

越來越多分析師也認為，由於通膨仍維持在40年高點不退，需要經歷一場經濟衰退以及失業率飆升，才能顯著緩解物價壓力。

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