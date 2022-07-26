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日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

財經簡訊

財經新聞組／整理

停產2周 哈雷獲利恐下修

分析師表示，哈雷戴維森5月19日開始為期2周的暫停生產，加劇了積壓訂單，也增加了修改其全年展望的可能性。預計該公司將在7月28日公布業績時獲利下降，原因是摩托車銷售收入下降。分析師預計第2季獲利將減少至1億6435萬元，低於一年前的1億8054萬元。

馬斯克推文案 特斯拉接傳票

電動車製造商特斯拉監管文件中披露，已於6月13日收到美國證券交易委員會(SEC)的第二份傳票，與其CEO馬斯克在2018年將公司私有化的推文有關。馬斯克在2018年與SEC達成和解，但今年6月提出上訴。去年11月，SEC曾就要求馬斯克重要訊息推文須經審查的和解內容傳喚特斯拉。

瘦身 Centene出售歐洲業務

健康保險公司Centene Corp表示，它已同意將其西班牙和中歐業務出售給法國私立醫院公司Vivalto Santé，以精簡其投資組合。該公司5月以約28億元分拆兩項藥房業務。與Vivalto交易的財務細節尚未披露，但將出售所得的大部分淨收益用於回購股票，並將餘額用於減少債務。

NFL推串流訂閱 月費4.99元

NFL現在也擁有自家的串流媒體服務，宣布將以每月4.99元或每年39.99元的價格推出NFL+。內容將包括所有非主流轉播(out-of-market)的季前賽，還將包括行動設備實況轉播訪問和黃金時段的例行賽和季後賽。NFL季前賽將於8月4日展開。

通用汽車推電動車教育平台

通用汽車推出線上免費平台「EV Live」，認為這將有助於填補電動車所有權的「電動車知識空白」，不僅適用於自家汽車，也適用於其他汽車製造商。這個平台將提供對零排放汽車和卡車有疑問的電動車車主或消費者與能夠回答問題的專家一個對話的窗口。

新版高階蘋果手表傳螢幕更大

《彭博》報導，蘋果公司計畫推出一款螢幕更大和設計更新的高階Apple Watch。蘋果去年擴大了Series 7手表的螢幕尺寸，提供無邊框螢幕。但新款高階機型將採用自2018年以來的首次重大設計變化，螢幕將比Series 7再大7%。並將具有堅固耐用的設計、更長的電池壽命和體溫感應器。

電動車 汽車 馬斯克

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