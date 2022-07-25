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美元連三日走低 市場關注聯準會決議

編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）已連續三日走低。（路透）
美元指數（DXY）已連續三日走低。（路透）

美元指數（DXY）周一連續三日走低，投資人評估聯準會（Fed）在經濟可能瀕臨衰退的情況下升息的影響。

市場普遍預料，Fed將在周三的政策會議結束後將利率提高75個基點，如此幅度的升息將結束Fed在疫情時期對經濟的支持。 根據CME的Fedwatch工具，Fed升息75個基點的可能性約為75%，升息100個基點的可能性為25%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌0.2%至 106.483。歐元升值0.1%，報1.0224美元。拉脫維亞央行總裁暨歐洲央行委員卡薩克斯(Martins Kazaks)接受彭博新聞訪問時表示，歐洲央行可能還沒有完成大幅升息。

最近的數據顯示經濟放緩的跡象，而通膨率仍頑強地居高不下，上周初請失業金人數升至八個月來最高，地區製造業活動指數也在下滑。 投資人也將關注第2季國內生產總值(GDP)初估值，很可能為負成長，符合傳統上經濟衰退的定義。周五，Fed首選的通膨指標--個人消費支出(PCE)物價指數將出爐。

FXStreet.com的高級分析師Joseph Trevisani說：「每個人都預計會升息75個基點，而GDP出現負增長，經濟陷入衰退基本是第二天的事，所以我不認為現在會有任何改變。」

日圓兌美元貶值0.4%，報136.65日圓。英鎊兌美元尾盤報1.2047美元，升值0.4%。

英國工業聯盟(CBI)周一的調查顯示，在截至7月的三個月裡，英國工業產出的增長速度為一年多來最慢，但有初步跡象表明，通膨和投資相關挑戰正在緩解。

升息 指數 投資

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