零售業拉警報 沃爾瑪大砍財測降價清庫存 盤後挫10%

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）今年來第二度調降年度獲利展望，反映高通膨與消化庫存的影響。（美聯社）

零售巨擘沃爾瑪 （Walmart）今年來第二度調降年度獲利展望，理由是有必要調降商品價格來清理過高的庫存。消息拖累沃爾瑪股價在盤後重挫近10%，也凸顯高通膨和先前供應鏈受限、零售商 拚命積累庫存後的苦痛結果。

沃爾瑪25日發表聲明說，今年度經調整後每股盈餘將下滑多達13%，因為在通膨竄高之際，美國消費者把支出轉向必需品。該公司兩個月前才表示，每股盈餘可能僅會下滑約1%。

消息拖累沃爾瑪股價盤後重挫9.6%，至每股119.33美元，今年截至25日收盤累計下跌8.8%。電商巨擘亞馬遜和批發零售業 者好市多（Costco Wholesale）股價盤後也分別下跌逾3%。

沃爾瑪正跟進同業目標百貨（Target）再度調降獲利預估，此時零售業者正忙著應付較高的成本與需求低落的產品堆積如山。沃爾瑪說，通膨攀至40年高點，迫使消費者把預算優先分配支出於日用品，避免購買大型商品。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）表示：「食品與燃料通膨水準攀升，正影響消費者支出方式。」「我們預期下半年普遍商品面臨更多壓力。」

沃爾瑪預估，本季營業利益將下滑13%至14%，全年營業利益預估下滑11%至13%；在7月底止的第2季度，剔除燃料後的美國同店銷售預期成長約6%，高於原先預期。

該零售商表示，對第2季度淨營收額的預期包含約10億美元的匯損影響。沃爾瑪表示，根據目前匯率計算，預期下半年度將有18億美元的匯兌影響。

在歷經數年來供應鏈受限、需求激增後，零售商正面臨積累庫存過多的苦果，開始調降財測。儘管新冠疫情尚未完全褪去，但民眾的生活日益恢復正常，零售業者所堆積不受需要的貨品愈來愈多。