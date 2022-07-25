我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

CNN：波洛西訪台恐引中國空前回應 動武可能性低

零售業拉警報 沃爾瑪大砍財測降價清庫存 盤後挫10%

編譯葉亭均／綜合外電
零售巨擘沃爾瑪（Walmart）今年來第二度調降年度獲利展望，反映高通膨與消化庫存的影響。（美聯社）
零售巨擘沃爾瑪（Walmart）今年來第二度調降年度獲利展望，反映高通膨與消化庫存的影響。（美聯社）

零售巨擘沃爾瑪（Walmart）今年來第二度調降年度獲利展望，理由是有必要調降商品價格來清理過高的庫存。消息拖累沃爾瑪股價在盤後重挫近10%，也凸顯高通膨和先前供應鏈受限、零售商拚命積累庫存後的苦痛結果。

沃爾瑪25日發表聲明說，今年度經調整後每股盈餘將下滑多達13%，因為在通膨竄高之際，美國消費者把支出轉向必需品。該公司兩個月前才表示，每股盈餘可能僅會下滑約1%。

消息拖累沃爾瑪股價盤後重挫9.6%，至每股119.33美元，今年截至25日收盤累計下跌8.8%。電商巨擘亞馬遜和批發零售業者好市多（Costco Wholesale）股價盤後也分別下跌逾3%。

沃爾瑪正跟進同業目標百貨（Target）再度調降獲利預估，此時零售業者正忙著應付較高的成本與需求低落的產品堆積如山。沃爾瑪說，通膨攀至40年高點，迫使消費者把預算優先分配支出於日用品，避免購買大型商品。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）表示：「食品與燃料通膨水準攀升，正影響消費者支出方式。」「我們預期下半年普遍商品面臨更多壓力。」

沃爾瑪預估，本季營業利益將下滑13%至14%，全年營業利益預估下滑11%至13%；在7月底止的第2季度，剔除燃料後的美國同店銷售預期成長約6%，高於原先預期。

該零售商表示，對第2季度淨營收額的預期包含約10億美元的匯損影響。沃爾瑪表示，根據目前匯率計算，預期下半年度將有18億美元的匯兌影響。

在歷經數年來供應鏈受限、需求激增後，零售商正面臨積累庫存過多的苦果，開始調降財測。儘管新冠疫情尚未完全褪去，但民眾的生活日益恢復正常，零售業者所堆積不受需要的貨品愈來愈多。

沃爾瑪 零售業 零售商

上一則

台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱

下一則

美元連三日走低 市場關注聯準會決議

延伸閱讀

台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱

台積電客戶恩智浦發布強勁財測 汽車和工業晶片需求熱
通膨民生苦 買菸買酒 紛轉向平價品牌

通膨民生苦 買菸買酒 紛轉向平價品牌
6月指數9.1% 通膨到頂了？學者估：下跌緩慢

6月指數9.1% 通膨到頂了？學者估：下跌緩慢
理財Q&A／3投資標的 抗通膨神器

理財Q&A／3投資標的 抗通膨神器

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

買不停？巴菲特的波克夏又砸逾1億美元敲進這檔股票

2022-07-18 21:32
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
台灣半導體產業為全球必爭之地。（本報系資料照片）

讀賣新聞：中國挖角台灣半導體工程師 以達自給自足

2022-07-18 18:56

超人氣

更多 >
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照