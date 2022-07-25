科技巨人在財報發布前下挫 史指震盪後小漲作收

在聯準會（Fed）升息和幾家科技巨人的財報之前，投資人忐忑不安。（路透）

美國股市史坦普500指數 周一走勢震盪，終場小漲作收，在聯準會（Fed）升息和幾家科技巨人的財報之前，投資人心存觀望。

那斯達克綜合指數下跌，史坦普500指數中的科技股和非必需消費品股.SPLRCD在各主大類股領跌。能源股跟隨油價上漲。

道瓊工業指數上漲90.75點，漲幅0.3%，收在31,990.04點；史坦普500指數上漲5.21點，漲幅0.1%，至3,966.84點；那斯達克綜合指數下跌51.45點，跌幅0.4%，至11,782.67點。

科技股大多走低。Alphabet股價下跌0.4%。蘋果跌0.7%。特斯拉跌1.4%。

JonesTrading首席市場策略師Michael O'Rourke說：「現在我們就是處於一種等待所有事態進一步發展的持股模式。」

Fed預料在周三為期兩天的貨幣政策會議結束時宣布升息75個基點，實質撤回疫情時期對美國經濟的所有支持。

Fed主席鮑爾在宣布決議後的講話是關鍵，一些投資人擔心急進的升息可能使美國經濟陷入衰退。

本周預計將是第2季財報季最繁忙的一周，約有170家史坦普500指數成分股企業即將公布財報。微軟和谷歌母公司Alphabet將在周二發布財報。蘋果和亞馬遜定於周四發布財報。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「對市場來說，這是一個關鍵的財報季，特別是考慮到那斯達克綜合指數正試圖攀高。」那斯達克綜合指數上周漲幅超過3%。

DataTrek Research的聯合創始人Nicholas Colas看來，投資人對美國企業實力的信心本周將迎來決定性的考驗， 「近期的漲勢要想延續，市場需感覺到貨幣政策和企業獲利能力比六周前更具有可預測性。」

華爾街大型機構的策略師們對企業展望依然看法分歧。高盛集團的David Kostin預料美元走強會擠壓營收。同時，花旗集團和瑞銀全球財富管理的策略師表示，財報表現好於此前擔心的情況，因消費者支出依然堅挺。

零售商沃爾瑪盤後急挫逾8%，該公司下調全年獲利預測，將原因歸咎於食品和燃料漲價。

美國2年期債券殖利率 周一從上周五的2.989%漲至3.035%，10年期公債殖利率從2.781%升至2.819%。

路孚特IBES數據顯示，預計史坦普500指數成份股企業第2季獲利比去年同期增長6.1%。通膨和利率攀升之際，投資人一直擔心匯率阻力和揮之不去的供應鏈問題在本財報季對企業的影響。

紐蒙特礦業(Newmont Mining)重挫13.2%，上季獲利不及預期，受累於金價下跌和通膨壓力。