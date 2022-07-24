美是否可能陷入衰退？葉倫和桑默斯不同調

美國財長耶倫直呼通膨率「太高了」，但她重申拜登政府的觀點，即其他許多已開發經濟體的通膨也很高。（美聯社）

美國財政部長葉倫 表示，她對聯準會（Fed）抗通膨感到信心滿滿，並未看到任何美國經濟全面衰退的跡象。但美國前財長桑默斯對此持不同看法，認為美國經濟不大可能實現軟著陸。

葉倫24日在NBC電視節目中說：「我們可能看到新增就業人數有所放緩，我不認為這是經濟衰退。衰退是經濟廣泛疲軟所致，我們現在並未看到這種情況。」

由於美國消費者物價正以40年來最快速度上揚，越來越多分析師表示，需有一場經濟衰退和更高的失業率才能顯著緩解物價壓力。

葉倫直呼美國通膨率「太高了」，但她重申拜登政府的觀點，即其他許多已開發經濟體的通膨也很高。她說：「Fed負責制定抗通膨政策，我預祝他們取得成功。」即便美國經濟連續兩個季陷入萎縮，但葉倫認為美國全國經濟研究所（NBER）的學者不會宣布經濟陷入衰退。

葉倫說：「如果NBER宣布這個時期是衰退，即使經濟出現連續兩季負成長，我也會感到驚訝。我們的勞動力市場非常強勁，當你每個月創造近40萬個就業機會時，這就不是衰退。」

美國前財政部長桑默斯認為，面對美國高通膨，Fed官員須繼續採取強力的抗通膨手段。他24日在CNN電視節目中說：「我們確實需要央行採取強力的行動」，雖然他對Fed抗通膨的承諾「感到鼓舞」，但質疑美國經濟軟著陸的可能性，認為這「非常不可能」。

繼Fed在6月採取1994年以來最大幅度的升息 後，市場預期，Fed主席鮑爾 和同僚在本周的例行會議預料再度升息3碼（75個基點），並預期他們還會暗示未來幾個月持續升息。

鮑爾曾表示，比起使美國陷入衰退，不能恢復物價穩定將是「更大的錯誤」，他也重申聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有能力避免美國陷入衰退。身為哈佛大學教授的桑默斯說：「我們以前處於這種情況的時候，經濟衰退的可能性非常高。」