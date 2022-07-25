伊爾艾朗：Fed應正視4大失敗

本周召開的聯準會 （Fed）決策會議受到全球矚目，Fed如何形容美國經濟展望、升息 幅度、及是否改變縮減資產負債表的速度。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed A. El-Erian）指出，從美國與全球經濟福祉的角度來看，上述這些問題的答案，都不如Fed是否嚴肅對待之前的四大失敗來得重要。

伊爾艾朗在彭博資訊撰文指出，在經濟學者與市場人士現在最感興趣的問題，也就是經濟展望，Fed將再度承認通膨遠比原先的預測更高，更頑強；而且美國經濟雖出現一些減弱的信號，但仍處於「良好境界」；Fed可能再度升息3碼，並維持既定的縮表計畫。這將使一些人士鬆一口氣；但伊爾艾朗也說，除非Fed也能夠矯正在「分析、預測、因應與溝通」這四方面的失敗，並重建信譽，否則這股鬆勁將縱即消逝。

首先，在經濟分析方面，伊爾艾朗指出，過去幾十年來全球經濟一直是總需求不足，現在總供給不足也扮演要角，但Fed的分析架構迄未做出全面性的轉變。目前貨幣政策決策不是依據去年做過調整、卻不再合適的「新架構」，就是完全沒有任何架構，因而使美國及全球經濟少了亟需的基礎。結果就是Fed的政策始終落在大勢之後，而且可能輕易犯下如1970年代時那種「停停走走」的政策錯誤。

其次，Fed抗拒改變分析架構愈久，則通膨與成長預測就愈可能繼續失誤，且愈來愈離譜。最近幾季以來，許多經濟學者、市場分析師，甚至Fed前任官員都認為Fed的經濟預測毫不實際，不值一顧。現在由於美國經濟不致出現減弱，還有衰退的信號，因此預測失敗這個問題已益發嚴重。

第三，Fed的政策反應必須更為敏捷。現在Fed既然承認「通膨暫時論」已經「身退」，就應該做出更有力的政策因應。伊爾艾朗說，現在包括他本人及Fed前副主席夸利斯等許多人士都認為，Fed仍然太過於遷就金融市場。

最後，伊爾艾朗提醒Fed對外溝通時必須更為坦率。目前先進國家央行 決策官員的對外發言，仍傾向於使用「童話經濟學（fairy tale economics）」的詞彙。

無論Fed這次會議如何決策，只要不能解決上述四項缺失，則Fed仍將缺乏必要的信譽，讓美國經濟得以避免一次不必要的衰退，反而使全球經濟陷入不穩定，貧富差距益發惡化，引燃金融動盪， 並對脆弱的開發中國家造成債務壓力。