回公司上班？ 勞資難達共識

目前油價高、疫情似又升溫，很多人希望繼續在家辦公。（路透資料照片）

許多雇主已表明要員工重返辦公室，一星期至少幾天。但對過去兩年幾乎完全遠程工作的員工來說，無法理解為何必須進辦公室，尤其目前油價高、新冠疫情似又升溫，再加上在家工作效率高、進辦公室也見不到太多同事。

麥肯錫公司(McKinsey & Company)合夥人露比(Ryan Luby)說，員工想有彈性，自行選擇何時、何處、用什麼方式工作，不想被規定某幾天到辦公室。

今年稍早，研究機構皮尤(Pew)調查發現，在住處外設辦公室的員工中，61%選擇不進辦公室。

雇主無論採取在家與進辦公室的混合模式、或要求天天進辦室，勢必要向員工說明重返辦公室工作的實質價值與必要性。

人力業者Engage PEO人資總監馬西斯-麥克雷迪(Vanessa Matsis-McCready)表示，進辦公室不同處如果只是在家時間減少，此外並沒有其他人可以與合作，員工將摸不著頭緒。

馬西斯-麥克雷迪補充，如果仍執意要求員工進辦公室，雇主提供兒童或老人護理支援有助於轉換型態，提供付費訂閱部落格以增加通勤樂趣、免費用餐、面對面學習課程和社交聚會等福利 也有助於吸引員工重返辦公室。

據報導，電動汽車業巨頭特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)採鐵腕作風，發電郵給員工要求每周至少在辦公室工作40小時，否則離職。

特斯拉雖帶頭施壓，許多企業未跟進強制，根據蓋特能(Gartner)人資業務副總裁克羅普(Brian Kropp)，雇主多半「鼓勵」員工進辦公室，根據員工證刷卡紀錄確保守規，但企業現在開始對未依規定進辦公室的員工採取嚴格措施為時過早，不會主動解雇不常進辦公室的員工，而是溝通。

不過，鼓勵的溫和措施恐怕不會持續太久。馬西斯-麥克雷迪說，假如員工真的不想進辦公室，一年前雇主或許會試著溝通、配合，如今較可能這麼想：「不進辦公室是我們想要的型態嗎？或許不是，那麼這些員工不再適合。」

有些企業正努力以最佳方式讓員工重返辦公室。生育福利管理公司Progyny去年9月重新開放曼哈頓辦事處，要求為總部工作的員工天天進辦公室，公司提前三個月通知，預料會有阻力，預留兩周測試。

員工完全回辦公室後見到經理，高管也舉辦會議了解適應情況，發現員工最擔憂托兒服務；Progyny資深副總裁普拉特(Cassandra Pratt)說，這證實混合工作型態比較好。

這家公司兩周後改變策略，要求員工周二、三、四進辦公室；但仍有員工質疑，過去兩年遠距工作效果良好，為什麼現在要回辦公室？

對此，普拉特說，我們的文化是「辦公室文化」，一些非正式對話、面對面互動很重要，已經看到合作明顯增加，而且透過面對面緩和擔憂和緊張。

另一方面，該公司擴展可完全遠距工作的職務，但有些限制，高管須每周三天進辦公室、在紐約負責管理的董事和副總裁不能全程遠距工作，必要時將解雇一些主管，普拉特說，有幾個人職務確實要在辦公室，如果舉家搬遷便無法繼續合作。

專為企業提供帶動銷售額軟體的Showpad公司去年夏天重啟辦公室前對員工進行調查。結果顯示，多數員工每周進辦公室不想超過一、兩天，13%希望天天在家工作。人事長科施曼(Kelli Koschmann)說，領導層最初擔心缺乏面對面互動可能對企業文化不利。

科施曼說，有關員工多久進辦公室一次正由領導團隊決定，高管針對辦公室運作對業務目標的影響進行很多討論。

數位勞動力公司Thinkful Automation制訂辦公室上班策略前，針對員工表現與辦公室上班天數之間是否存在關聯性進行研究。

這家企業2020年初成立，一開始完全遠距工作，之後在芝加哥 設辦事處，讓員工選擇是否配合搬遷、並支付搬遷費；如今多數員工都住芝加哥，儘管有些員工同意搬家，但執行長澤科夫(AlexZekoff)說，他們仍不想要常進辦公室。

澤科夫說，該公司在一次全體會議上制定明確政策，平均每周進辦公室三天是符合預期，兩天或更少是低於預期，四、五天超過預期；該政策處於測試階段，並不確定進辦公室是否影響工作效率。

澤科夫稱，有跡象表明，頻繁進辦公室確實可改善合作和績效。有一組人較另一組常進辦公室，兩組的能量有差別。但假如實驗顯示增加辦公室時間不能提高績效，他對新政策持開放態度。