鋼鐵業無懼衰退疑慮擴大投資 因看好這兩大類需求

美國鋼鐵業者陸續加碼投資，看好汽車和營建產業的需求增強。 （路透）

美國鋼鐵業者正加碼投資 新的煉製工廠等事業，擺脫經濟浮現疲軟跡象的疑慮，原因是來自汽車 和營建產業的需求增強。

過去一周主要鋼鐵業者陸續發布上季財報，業績表現多優於市場預期，這是拜鋼價自俄烏戰爭爆發後大漲所賜。儘管鋼價近幾周已回跌，但產業主管說鋼鐵需求並未減緩。Steel Dynamics公司執行長米列說，從訂單來看需求未放緩。

Steel Dynamics本周已斥資22億美元投入製鋁產業，Nucor公司上月也從KKR私募股權手中以30億美元收購C.H.I Overhead Doors公司。

Steel Dynamics和Nucor是營建業的大型鋼鐵供應商，從倉庫、資料中心到其他商業建築，都帶動鋼鐵需求增加。美國聯邦政府加碼造橋鋪路，也可望刺激鋼鐵需求。

鋼鐵業者過去一年來繳出強勁的獲利，因為在庫存耗盡之際業者紛紛提高產量和調漲價格，而家電用品的需求也激增。然而，投資人更加擔憂經濟放緩拖累鋼鐵需求。FactSet數據顯示，Steel Dynamics和Nucor過去三個月股價已大跌25%、Cleveland-Cliffs公司同期更重挫46%。

不過Cleveland-Cliffs執行長岡薩爾維斯22日表示，經濟衰退和利率升高對汽車需求應不至於造成太大衝擊，他認為過去兩年的供應鏈問題和疫情 導致生產停擺，使汽車產業的零件供應不足，否則車廠的產量會更大，因此從汽車到卡車和休旅車都累積了相當的需求。