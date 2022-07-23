美股結束三連漲 下周面臨升息、GDP、超級財報三大考驗

全美市值前三大公司蘋果、微軟、Alphabet都將在下周公布財報。路透

科技股帶頭下殺之下，美國股市周五開低走低，結束了連三天漲勢，Snap在內社群媒體 財報不如預期，加上美歐景氣意外萎縮，引發經濟衰退的疑慮。下周將邁入今夏最關鍵的一周，聯準會（Fed）料將升息3碼，美國還將公布第2季GDP，全美市值前三大公司蘋果、微軟、Alphabet也將公布財報。

那斯達克綜合指數 下跌1.9%，史坦普500 指數和道瓊工業指數各跌0.9%和0.4%。一周來道瓊收漲近2%，史坦普500漲約2.6%，創一個月來最亮眼表現；那斯達克綜合指數周線漲3.3%。

費城半導體指數周五大跌2.5%，台積電ADR也受拖累下跌1.7%。美光科技（Micron）和威騰電子（Western Digital）領跌，因硬碟供應商希捷科技（Seagate）財報和展望不如預期，股價大跌8.1%。一周下來，費半仍大漲5.5%，台積電漲0.8%，雙雙締造連漲三周佳績。

照片分享社群媒體Snapchat的母公司Snap發布上市以來最疲弱的單季營業額成長，且暫不發布財測，股價聞聲崩跌39%，也引發網路廣告支出的疑慮。其他通訊服務股和科技股全受波及，Meta和Alphabet分別大跌7.6%和5.6%。此外，美歐製造業採購經理人指數 （PMI）數據不如預期，甚至跌破50景氣榮枯分水嶺，加深經濟步入衰退的疑慮，美歐公債價格上揚。走勢與債券價格相反的美國10年期公債殖利率下跌0.14個百分點至2.77%。

BNY Mellon財富管理公司投資長葛洛霍斯基（Leo Grohowski）說：「我認為市場重心正在轉向，關切重點由通膨居高不下迅速轉向衰退。」

美國將於周四公布第2季GDP，已有多家機構估計可能呈現負值。如此一來，將是繼第1季衰減1.6%後再陷萎縮。連續兩季負成長，若再由其他數據確認，技術上即視為衰退。道瓊社調查經濟專家平均估計是小幅成長0.3%。

Fed則將於周三公布貨幣決策，市場一度以為會升息4碼（1個百分點），但Fed官員排除這個看法，因此經濟專家預料仍將升息3碼。

史坦普500指數有175家成分股企業將在下周公布財報，除蘋果（周四盤後）、微軟（周二盤後）、Alphabet（周二盤後）外，Meta（周三盤後）和亞馬遜（周四盤後）也將發布財報。

葛洛霍斯基說：「我認為大公司怎樣說展望比發布的財報更重要。」National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「真正顯露的將是，投資人的態度是否還認為財報季會比原本擔心的要好。」過去一周，已公布財報的標準500指數企業有75.5%優於預期。更令人驚豔的是，第2季獲利繼續成長。