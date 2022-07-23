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財經簡訊

財經新聞組／整理

Target轉嫁庫存至供應商

目標百貨(Target)CEO康奈爾(Brian Cornell)6月承諾，將採取必要行動以適應疫情後形勢，將未售出的商品創紀錄地削減151億元。供應商透露，目標百貨今年夏天在幕後向供應商施壓，要求它們承擔運輸貨物的費用，並要求部分供應商將商品留在其自有倉庫中。

黑石集團募集創紀錄基金

私募股權巨頭黑石集團(Blackstone)籌集新房產基金，預估將創下同類基金最大金額紀錄。黑石集團表示已完成主力房產基金最新版本Blackstone Real Estate Partners X241億元募集。加上專門針對亞洲和歐洲房產的基金，資金池將超過500億元。

推特業績不佳 要怪馬斯克

推特(Twitter)第2季獲利、營收和用戶成長全部低於分析師預期。上季營收同比下滑1%至11.8億元，低於分析師預期的13.2億元。該公司將其歸咎於與更全面具有挑戰性的宏觀經濟環境相關的廣告業利空，以及「與馬斯克(Elon Musk)收購推特有關的不確定性」。

通膨發威 Verizon調降獲利

Verizon調降全年獲利預期，因為這家美國無線電信商第2季每月電話用戶增幅低於預期，代表熾熱的通貨膨脹已經開始影響其業務。截至6月30日當季，該電信商僅增加1.2萬名行動電話用戶，遠低於FactSet估計的15.08萬名。Verizon第1季流失約3.6萬名用戶。

刷卡不減 美國運通調升營收

美國運通調升全年營收預測，因為消費者並未受到幾十年來的高通膨和經濟衰退威脅的影響，仍在旅遊和娛樂方面大筆花錢。第2季刷卡支出創新高紀錄，因而將全年營收成長預期從之前的18%至20%提高到23%至25%。淨利從一年前22.8億元或每股2.8元降至19.6億元或每股2.57元。

Snap財報慘 投行調降評級

Snap股價22日大跌35%，因公布的第2季業績令人失望。未能達到華爾街對營收和獲利的預期外，還表示將放緩招聘。該公司將其業績歸因充滿挑戰的經濟、線上廣告平台需求放緩、蘋果2021年iOS更新以及來自TikTok等的競爭。財報發布後，華爾街投行接連調降評級和目標價。

營收 推特 目標百貨

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