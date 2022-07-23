供應鏈需求增 晶片股受追捧

在美股6月跌入熊市時，晶片 股遭到重創。然而，自7月以來，晶片股卻出現驚人的反彈，重新成為市場寵兒。

自7月1日以來，費城半導體指數上漲了19%，遠超過同一時期史坦普500指數的漲幅。

由於擔心聯準會(Fed)激進收緊貨幣政策可能導致美國經濟陷入衰退，投資 人之前對Marvell Technology Inc、美光科技和超微(AMD)等晶片製造商的態度一直不太樂觀，因為經濟衰退可能影響從手機到汽車等許多使用晶片產品的領域。

Shaker Investments分析師 榮德(Ray Rund)表示：「這些晶片股均已經大幅下跌，本益比接近正常區間的低端。」「我認為之前的跌勢證明，市場已經消化了很多擔憂。」

他指出，在一些逢低買入的投資人發現這些較低估值的個股頗具吸引力之後，熱門晶片股近期有所反彈。其中，AMD和輝達連續7個交易日上漲。投行Bernstein分析師鈴木(Dan Suzuki)表示，科技公司「優於預期」的業績也提振了這種樂觀情緒，包括高通和英特爾在內的晶片製造商將於下周公布財報。

City Index資深金融市場分析師辛可塔(Fiona Cincotta)表示：「在當前艱難時期，投資人希望投資於仍有機會的市場。企業將尋求更新雲端計算和人工智慧的營運，這將有助於推動晶片製造商的需求和股價走高。」

不過，AlphaTrAI Funds投資長苟克曼(Max Gokhman)則表示，雖然隨著供應限制的緩解，晶片股已具備一些防禦性能，但投資人應注意到晶片投資是一個長期過程。

他表示：「晶片股的防禦性在於，這些公司生產的產品在當前供應受限的情況下，長期需求正加速增加。」「晶片製造商需要花費數十億元和多年時間來建造更多工廠以提高產能，所以這並不像開採更多石油那麼簡單。」

（財經新聞組）