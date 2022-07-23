Snap領跌科技 股指全周收高

史坦普500指數 22日下跌近1%，但全周收高，因為投資人消化了Snap令人失望的業績，拖累了社交媒體股票。

道瓊工業平均指數下跌137.61點或0.43%至3萬1899.29點。史指下跌37.32點或0.93%至3961.63點。那斯達克綜合指數下跌225.5點或1.87%至1萬1834.11點。

當日跌幅削減了所有三大主要股指本周漲幅。道指本周收盤上漲近2%。史指上漲2.6%，那指上漲3.3%。Snap的獲利失誤導致股價 暴跌39.08%，拉低了本周那指的漲勢。

Snap的財報也打壓了其他社交媒體和科技股，Meta Platforms和Pinterest分別下跌7.59%和13.51%，而Alphabet下跌 5.63%。

雖然推特第2季業績未能反映獲利、營收 和用戶成長，但仍上漲0.73%。這家社交媒體公司將原因歸咎於廣告業挑戰，以及馬斯克收購該公司的「不確定性」。在公布財報，Verizon是道指中表現最差的成分股。這家無線網絡電信商調降全年財測，股價下跌6.75%，因為物價上漲抑制電話用戶成長。

美國運通發布強勁的財報後，道指早盤走勢獲得提振。由於旅遊和娛樂等的消費支出創紀錄，美國運通業績超出分析師預期，上漲1.87%。