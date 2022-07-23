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二手車價飆 調查：買家平均多付1萬

財經新聞組／綜合報導

過去兩年，由於供應鏈問題和新車庫存減少，整個汽車銷售業出現翻天覆地的變化，二手車價格飆升已不再是什麼秘密。

但消費者到底多付了多少？根據汽車購物應用程式CoPilot於6月30日發布的「回歸正常」指數價格，計入平均典型折舊幅度後，6月二手車價比以往高出1萬46元或43%。

CoPilot研究顯示，二手車的平均售價為3萬3341元，較5月上漲0.5%，只比3月的峰值少172元。

根據CoPilot的指數，如果依以往折舊價格計算，平均售價應是2萬3295元。

CoPilot CEO兼創始人瑞安(Pat Ryan)表示，「雖然經濟放緩、利率上升和燃油價格大幅，二手車市場依然堅挺。」

消費者買氣依然強勁，至少部分是由於來自新車市場的外溢需求。以電腦晶片持續短缺為首的供應鏈問題，讓經銷商的新車銷售量減少。

消費者支付高於正常水平的金額大小，還取決於汽車的使用年限。根據CoPilot指數，3年內車齡的二手車平均掛牌價格為4萬2314元，比預計的正常價格2萬9169元高出1萬3145元或45%。

相較之下，8至13年車齡的二手車平均價格為1萬8038元，較原本預測的1萬2622元高出5416元或43%。這類高齡二手車是唯一近幾個月平均價格呈下降趨勢的類別。

瑞安說，「雖然有些類別出現初步疲軟的跡象，但總體而言，二手車市場要回歸正常仍有很長的路要走。」「雖然整體經濟面臨許多挑戰，但市場並未軟化到預期的程度。」

對於買家來說，以舊換新是降低支付新車或二手車價格的最佳選擇。根據J.D. Power和LMC Automotive的聯合預測，平均以舊換新的折價估計為1萬381元，較一年前增加49.2%，首次超過1萬元。

二手車 汽車 指數

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