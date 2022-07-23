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財報盡是通膨 CEO們：只好漲價

財經新聞組／綜合報導
面對高通膨，CEO們漲價因應。（歐新社）
面對高通膨，CEO們漲價因應。（歐新社）

高盛CEO所羅門(David Solomon)為本財報季定下基調：通膨在美國經濟中「根深柢固」，在各個方面造成影響。之後，一個接一個公司領導人都表達類似的情緒。

大多數表示已成功度過40多年來最高通膨壓力所引發的困難時期。他們採取的作法是削減成本、提高價格，並且試圖設定模式以適應未來的不確定性。

特斯拉創始人馬斯克對漲價以滿足更高成本的作法表示歉意，「似乎我們真的漲價了。沒錯，我們已多次漲價。坦白說，這真讓人尷尬。」「但我們也面對很多供應鏈和生產衝擊，而且還有瘋狂的通貨膨脹。所以我雖無法承諾其他東西，但希望之後我們可以稍微降價。」

然而，目前似乎沒有什麼是確定的，除了每個人心中的通貨膨脹。

根據FactSet的數據，在已公布財報的91家史坦普500指數公司中，有85家分析師電話會議提到通貨膨脹。

道瓊工業指數成分股Travelers個人保險總裁克萊恩(Michael F. Klein)說，「我們對通膨環境挑戰的主要反應就是提高價格。」「我們對過去幾季提高利率的行動感到滿意，並對實現進一步成長的能力充滿信心。」

更高的價格當然不會損害獲利能力，截至目前為止的財報抵消了華爾街的普遍悲觀態度。

Refinitiv數據顯示，至今近20%的史指成分股公布財報，其中78%獲利超出預期，較一年前增加6.3%。營收超過預期的比率為72.5%，銷售額上揚11.3%。

Sysco財務長艾特(Aaron Alt)表示：「我們能夠且將繼續將產品成本膨脹轉嫁給客戶，他們也越來越有辦法再將其轉嫁給他們的消費者。」「我們有信心此時此地這種情形肯定會繼續下去。」但經濟學家也擔心，迫在眉睫的衰退可能會令一直持續但低於通膨速度的消費者支出降溫。

通貨膨脹 指數 營收

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