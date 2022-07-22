汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

今年來，「汽油價 格」成為美國共和黨 議員和保守派媒體最愛談論的議題，時時不忘提醒民眾：「記得川普（美國前總統）任內汽油有多便宜嗎？」但美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已回跌逾0.5美元，批發價跌得更多，預告未來數周還會持續下滑。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼22日在紐約時報專欄說，拜登 政府官員對傳達這項好消息顯得非常自制，畢竟汽油價格回落或許是全球經濟趨緩的結果；但重點是，共和黨人士聚焦汽油價格「十分愚蠢」，如今若是他們遭汽油價格回跌反噬，也只是罪有應得。

為什麼選舉議題聚焦汽油價格很蠢呢？克魯曼舉出三點說明。

一，總統的政策可能對許多事情影響甚大，但到加油站注滿油箱要花多少錢，卻不在其列。汽油價格大致反映原油價格，而原油價格取決於全球市場，這說明了通膨勁揚為什麼是全球現象，不只是美國的問題。拜登政府上任初期推出的公共支出，或許助長了美國整體通膨（程度多大仍有辯論空間），但與汽油價格幾乎毫無關聯。

二，2020年當時的汽油價格確實便宜，卻是因為很糟的理由：世界經濟因新冠肺炎疫情影響大受衝擊，以致全球石油需求降低。

三，即使在疫情爆發前，汽油價格也已經低得難以為繼。

少有人知，在美國前總統歐巴馬第二任期內，加油站汽油價格大跌，從2014年中的每加侖的3.7美元（以2022年美元匯率計約4.5美元），到2016年大選前夕掉到2.23美元。當時媒體報導還覺得奇怪，歐巴馬怎麼沒把功勞攬到自己身上？

那是怎麼回事？克魯曼說，主要因為以水力裂解（fracking）技術法開採頁岩油蔚為熱潮，使美國的石油產量大增，因而壓抑了世界各地的油價。然而，後來的發展是，那波生產熱潮就財務而言不划算。能源公司為了投資鑽油背負巨額債務，卻始終未能賺進足夠的營收來打平成本。疫情還沒來襲，水力裂解業已虧損數千億美元。

總之，之前汽油價格飆高，並不是拜登的錯，而昔日把汽油價格壓得很低的條件如今不復存在，難以想像可藉由任何的政策 —除非製造一波全球經濟蕭條—把汽油價格壓回每加侖2美元、甚至3美元。共和黨人士也未提出任何實質的政策提案。

但共和黨人士選擇在11月期中選舉前，猛打汽油漲價議題。隨著汽油價格回落，這種操作可能自食惡果。畢竟，月復一月猛批拜登是汽油價格高漲的禍首，那麼現在價格跌下來了，豈能否認拜登有功勞？

這對期中選舉有明顯的影響。共和黨一直打「通膨牌」，希望利用汽油價格飆漲激起民怨而大勝。但種種跡象指向未來數月美國通膨將顯著降溫，從汽油、二手車到貨運價格下滑已可見端倪。若檢視通用選票（Generic ballot）民調—尚未反映汽油價格回落—而不是拜登目前的民調滿意度，民主黨在期中選舉的競爭力可能意外的強。如果通膨方面持續傳出好消息，11月展望可能出乎眾人所料。