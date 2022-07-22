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特斯拉帶動科技 那指連三日走升

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數21日連3日上漲，特斯拉股價在優於預期的獲利業績推動下飆升。美元走軟也提振了科技股。

以科技股為主的那指數上漲161.96點或1.36%至1萬2059.61點。史坦普500指數上漲39.05點或0.99%至3998.95點。道瓊工業平均指數在震盪交易中上漲162.06點或0.51%至3萬2036.9點。

那指本周可望收漲，至今上漲約5.3%。與此同時，道指本周上漲近2.4%，而史指上漲 3.5%。

消費性非必需品類股領漲史指，在特斯拉獲利推動下上漲超過2%。即使汽車毛利率下降，但特斯拉的業績強於預期，該股飆升9.78%。今年以來股價仍下跌23%。

與此同時，歐洲央行(ECB)意外升息20基點後美元下跌。美元走軟可能會提振科技公司的股價，因為該領域的幾家大公司的大部分收入來自美國以外。

AT&T在調降全年自由現金流財測後下跌7.62%。不過這家電信公司第2季業績仍超出預期。

而雖然財報獲利基本符合預期，美國航空在削減成長計畫後下跌7.43%。不過，該公司預計第3季將實現獲利。

聯合航空業績低於預期，下跌10.17%。

在宣布將增售10億元股票後，郵輪股嘉年華下跌11.18%。

指數 特斯拉 股價

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