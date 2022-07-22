情緒極度悲觀 適成反彈指標

美股 本周走勢安安穩穩。截至21日，三大股指均達到6月初以來新高。

部分業內人士認為，當前美股估值接近2020年疫情首次爆發時的底部，下跌行情已經反映出一定的悲觀預期，市場「泡沫」程度比2021年底大為緩解。即使美國經濟成長有所放緩，但深度衰退的機率預計不大，美股獲利仍具韌性。

而且華爾街 最悲觀的分析師也突然由空轉多。知名空頭美商銀首席投資 策略師哈奈特(Michael Hartnett)發布最新基金經理人調查指出，市場情緒悲觀已達極點，在「黯淡」的經濟前景下，投資人已完全「繳械投降」。

證諸歷史，極度悲觀情緒往往會成為市場反彈的指標。美商銀預計：「聯準會(Fed)可能在9月20日、11月1日或12月13日出現轉向，最有可能是11月，屆時美股或迎來轉機。」

景順首席全球市場策略師胡珀(Kristina Hooper)也表示，「9月可能是Fed在貨幣緊縮這個問題上轉向不那麼激進的重要時間點，這可能將成為美股反彈的真正催化劑。」

不過也有機構認為美股風險猶存。伯恩斯坦策略師在最新報告中表示：「股票型基金資金繼續外流，還沒看到投資人完全繳械投降。相反，除了歐洲之外，資金出逃才剛剛開始。」

目前伯恩斯坦的投資人情緒短期指標呈中性，但長期指標處於極端悲觀的水平；這種背離顯示美股未來一年或更長時間內可能會出現強勁反彈，但在短期內仍未達到「戰術性投降」水平，可能會進一步下跌。

摩根史坦利本周表示，「財報季可能是未來幾周美股的負面催化劑。在成本高漲和美元走強的背景下，企業獲利壓力可能不會暫時得到緩解。」

此外，分析認為當前市場對美股的最大擔憂是Fed的緊縮政策無法在經濟增速放緩前抑制通膨，從而造成經濟硬著陸。