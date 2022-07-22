旅遊反彈 美航估本季賺錢

美國航空上季轉虧為盈，並預計第3季將實現全面獲利，這是旅遊需求強勁的另一個跡象，即使票價大漲。第2季獲利4.76億元，高於去年同期的1900萬元；該公司去年仍受惠於聯邦疫情工資支援。雖然航班比2019年同期減少8.5%，但第2季營收134億元，較疫情前增加12%。

福特確保電動車 所需電池

福特汽車表示已確保到2023年底前可獲得百分之百的電池供應，每年生產60萬輛電動車。中國電池業者寧德時代(CATL)將協助福特在2026年生產200萬輛，並同時降低福特一些熱門電動車型的成本。福特明年開始為Mustang Mach-E提供CATL提供的LFP電池組，2024年初將擴及F-150 Lightning皮卡。

成本上揚 達美樂獲利未達標

達美樂披薩(Domino's Pizza)上季業績喜憂參半，因為面對成本上升和送貨司機短缺的問題。達美樂還表示，預計食品成本將繼續上漲，而匯兌損失對其國際營收的拖累將超過預期。當季淨利1.025億元，合每股2.82元，低於一年前的1.166億元或每股3.06元，也低於預期的2.91元。

保費 大增 旅行家獲利勝預期

保險商旅行家(Travellers Companies Inc)財報顯示獲利降幅小於預期，因為創紀錄的保費成長緩解了與災難相關的理賠增加和投資回報率下降的衝擊。截至6月30日的第2季核心收入從一年前的8.79億元或每股3.45元降至6.25億元或每股2.57元。高於Refinitiv分析師平均預期的每股1.97元。

首申失業金25.1萬 8個月新高

勞工部表示，截至7月16日當周初請失業金人數增加7000人，經季節調整後為25.1萬人，高於預期的24萬人，連續第3周上揚，觸及8個月來最高水平。有一周時間落差的持續申領人數增加5.1萬人至138.4萬人，為4月以來最高水平。

亞馬遜 39億收購One Medical

亞馬遜宣布以每股18元的價格收購One Medical，這是一項全現金交易，對這家初級醫療保健提供商的估值約為39億元。亞馬遜健康服務資深副總裁林賽(Neil Lindsay)表示，藉由收購One Medical，亞馬遜希望重塑「醫療體驗」，從如何預約到實地看醫生。