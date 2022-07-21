雷蒙多：台灣晶片若斷供 美國經濟立即深度衰退

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。 （路透）

美國商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）20日警告，美國目前過度依賴外國製造晶片 ，若台灣晶片斷供，美國經濟就將立即陷入深度衰退。

雷蒙多周三接受美國財經媒體CNBC專訪，她說，雖然許多電腦晶片是由英特爾（Intel）等公司在美國設計， 但晶片的製造地點也很重要。

雷蒙多說：「想像一下，美國無法再獲得目前在台灣製造的晶片，將是個可怕的場景，會是一個深刻且立即的衰退。我們無法製造軍用設備自保。這就是我們需要晶片在美國製造的理由。」雷蒙多強調，美國需要一座生產基地來製造足夠的晶片，否則就太過依賴其他國家。

美國國會正要表決一項規模520億美元、支持半導體美國本土生產的法案。法案19日已在參院展開可以開始辯論旳程序，距離在參眾兩院都過關還有一段距離。部分議員質疑補貼這些有錢公司是否必要，因為這些企業有能耐買回自家公司股票。所以法案中已訂下條款，不准領取補貼的企業，執行庫藏股計畫或派發股利。

晶片商一直大力在國會遊說法案過關，英特爾也經常警告沒拿到政府補助，就要延後俄亥俄州 的200億美元建廠計畫。

雷蒙多回應扶植計畫花費過大的批評。她說，半導體業是「每項以創新為本的產業必備的基石」，強調美國現在高達九成的先進晶片是向台灣購買，這種情況具有國安風險。她表示，確保企業有擴大在美國生產晶片的誘因，而不是被利益吸引到他國投資，這一點很重要。