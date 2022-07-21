我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭身體欠佳謠言不斷 CIA局長：他太健康了

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

雷蒙多：台灣晶片若斷供 美國經濟立即深度衰退

編譯黃淑玲／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。 （路透）
美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。 （路透）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）20日警告，美國目前過度依賴外國製造晶片，若台灣晶片斷供，美國經濟就將立即陷入深度衰退。

雷蒙多周三接受美國財經媒體CNBC專訪，她說，雖然許多電腦晶片是由英特爾（Intel）等公司在美國設計， 但晶片的製造地點也很重要。

雷蒙多說：「想像一下，美國無法再獲得目前在台灣製造的晶片，將是個可怕的場景，會是一個深刻且立即的衰退。我們無法製造軍用設備自保。這就是我們需要晶片在美國製造的理由。」雷蒙多強調，美國需要一座生產基地來製造足夠的晶片，否則就太過依賴其他國家。

美國國會正要表決一項規模520億美元、支持半導體美國本土生產的法案。法案19日已在參院展開可以開始辯論旳程序，距離在參眾兩院都過關還有一段距離。部分議員質疑補貼這些有錢公司是否必要，因為這些企業有能耐買回自家公司股票。所以法案中已訂下條款，不准領取補貼的企業，執行庫藏股計畫或派發股利。

晶片商一直大力在國會遊說法案過關，英特爾也經常警告沒拿到政府補助，就要延後俄亥俄州的200億美元建廠計畫。

雷蒙多回應扶植計畫花費過大的批評。她說，半導體業是「每項以創新為本的產業必備的基石」，強調美國現在高達九成的先進晶片是向台灣購買，這種情況具有國安風險。她表示，確保企業有擴大在美國生產晶片的誘因，而不是被利益吸引到他國投資，這一點很重要。

晶片 雷蒙多 俄亥俄州

上一則

中國各省CPI漲 上海漲幅獨降 統計局：滬受疫情管控影響

延伸閱讀

布林肯：沒有任何國家能以原料為武器 打擊他國

布林肯：沒有任何國家能以原料為武器 打擊他國
布林肯：沒有任何國家能以原料為武器打擊他人

布林肯：沒有任何國家能以原料為武器打擊他人
晶片補助 商務部尋求獨立成案 提高通過勝算

晶片補助 商務部尋求獨立成案 提高通過勝算
拜登說對中關稅尚在討論中 否認「很快」就會決定

拜登說對中關稅尚在討論中 否認「很快」就會決定

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16

超人氣

更多 >
珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界

珍奶失寵？老外迷上這款手搖飲 網嗅商機：將紅遍世界
波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好

波洛西訪台 白宮踩煞車？拜登：軍方認為這樣不好
通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低
剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查
調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店