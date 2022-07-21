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科技領漲股指 登6月來新高

財經新聞組／綜合報導

在科技股帶動下，股指20日上漲，全面站上6月以來高點。

那斯達克指數上漲184.5點或1.58%至1萬1897.65點。史坦普500指數上漲23.21點或0.59%至3959.9點。與此同時，道瓊工業平均指數上漲47.79點或0.15%至3萬1874.84點，表現遜於前兩者，盤中一直在平盤震盪。

資訊科技和消費性非必需品類股領漲史指，漲幅均超過1%。與此同時，醫療保健和公用事業等更具防禦性的類股落後於大盤指數。

半導體類股表現出色，因參議院推動500億元法案鼓勵在美境內製造半導體。AMD躍升4.13%，輝達上漲4.8%，高通上漲2.94%。

由於Netflix的業績優於預期，串流媒體股票飆升。Netflix上漲7.35%。迪士尼上漲3.75%，派拉蒙上漲3.83%，Roku上漲6.91%。

紐約證交所股票19日實現了廣受關注的「90%上漲日」：超過90%的交易所上市股票上漲，成交量占比超過90%。

在發布令人失望的第2季業績後，貝克休斯股價下跌8.26%。這家油田服務公司每股獲利為11分，僅有分析師預期的一半。

雖然Biogen在其最新財報中表現出色，但仍下跌5.8%。該公司警告，其營收可能會受到日益激烈的學名藥競爭的打擊。

指數 股票 Netflix

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