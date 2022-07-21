難救買氣 零售業CEO頻下台

Gap因業績不振，CEO辭職以示負責。（路透）

今年多家零售商高管爆發離職潮，這股趨勢短期內不會停止。

專家表示，隨著零售業 面臨日益嚴峻的挑戰，主管更替可能會變得更加普遍。在疫情 期間促進銷售的紓困性支出無法掩蓋任何潛在的業務困境。通膨飆升更引發對購物者將縮減支出的擔憂。在承受過去2年的壓力後，一些高管已經準備好改變步伐。

以下是零售業高管可能在未來幾個月內尋找新工作的三個原因。

1. 活躍的激進股東

某些高管改組來自激進股東的壓力。例如，Bed Bath & Beyond就是Chewy聯合創始人柯恩(Ryan Cohen)的目標，其RC Ventures持有該公司近10%的股份。柯恩推動變革，包括分拆或出售該公司嬰兒用品連鎖店，以及削減CEO 特里頓(Mark Tritton)的薪酬。大約3個月後，特里頓就因銷售持續下滑、虧損增加和庫存堆積而下台。

落後於競爭對手Dollar Genera的Dollar Tree也被激進股東盯上。該公司只得與投資公司Mantle Ridge和解，在董事會新增7名董事。

2. 表現不佳會導致失去耐心

當零售商連續幾季銷售低迷、未能實現獲利或落後於競爭對手時，高層人員就更容易出現流動。

Gap本月表示，在Old Navy業務新戰略適得其反後，其CEO辛格爾(Sonia Syngal)將下台。Old Navy曾是該公司的成長動力，為了吸引更多客戶，它推出加大尺碼。但這種作法讓該連鎖店的大碼服裝過剩，而一般尺碼不足。

3. 疫情倦怠

零售業的長期領導者在協助公司度過疫情後，也往往自願離離。

這類主管包括沃爾瑪前財務長比格斯(Brett Biggs)、家得寶前CEO梅尼爾(Craig Menear)，以及最近的Dollar General CEO 瓦索斯(Todd Vasos)。