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股指雖反彈 防獲利衰退

財經新聞組／綜合報導

美股正在震盪反彈，不過摩根史坦利財富管理認為，投資人可能忽視了一些預示企業獲利衰退的重要跡象。

然而，美國通膨依然高漲，6月消費者物價指數(CPI)同比上升9.1%。2年期與10年期國債殖利率曲線倒掛加劇；美元兌其他主要貨幣刷新20年來高位；期貨市場暗示到2025年Fed可能降息多達90個基點，都顯示美國經濟可能難以承受利率不斷上升，Fed最終或將被迫再次降息。

摩根史坦利財富管理投資長沙略特(Lisa Shalett)在報告中寫道，股票投資人好像不在意這些，在相同背景下，股市保持相對穩定，繼續在3個月區間內波動，波動率指數仍略高於5年平均水平，「更重要的是，企業獲利預期仍然強勁，同比成長10%。」

她表示，之所以會出現這樣的脫節，是因為美股投資人似乎認為，在物價居高不下情況下，企業仍能把不斷增加的成本轉嫁給消費者，以保護獲利。

但她強調，這種情況似乎不太可能發生。從歷史上來看，當通膨處於這樣的水平時，企業獲利明顯下降。例如在1980年3月至1982年6月期間，隨著Fed大幅升息，通膨率從近15%降至7%左右，企業獲利縮水了23%，史指經歷一個熊市，從最高點到最低點的跌幅接近40%。

沙略特認為，在當前環境下，公司的定價能力可能不足以抵消或蓋過成本上漲的影響，尤其是考慮到批發物價的成長速度快於消費者物價。美國6月生產者物價指數(PPI)同比飆升11.3%，超過CPI漲幅逾2個百分點。此外，她還指出，持續的高物價可能會開始侵蝕消費，強勢美元可能讓美國跨國企業的獲利承壓，美國在全球的競爭力可能減弱。

她說，最終，考慮到V型復甦的動態，企業獲利衰退似乎無可避免。她建議投資人保持警惕，並採取防禦性的立場。

投資 指數 殖利率

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