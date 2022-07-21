美泰將為SpaceX 生產玩具

在1969年人類首次登陸月球紀念日前，美泰(Mattel)與馬斯克的SpaceX宣布簽署一項多年協議，創造一系列以太空冒險為主題的玩具。美泰將於2023年開始發表SpaceX產品線。SpaceX長期以來只在自己官網銷售商品，通常只有襯衫、夾克和其他配飾如帽子和包包。

默克頭頸癌藥物試驗失敗

默克公司表示，其癌症 療法Keytruda未能達到其在頭頸癌症患者中進行後期試驗的主要目標。該公司表示，與安慰劑相比，其重點癌症藥物Keytruda結合化療的結果，顯示對未併發其他病症的生存期沒有明顯改善。不過，結果並不符合統計學意義，因為Keytruda的安全性與之前的研究結果相似。

特斯拉獲利超標 營收 不佳

特斯拉上季獲利超越預期，但營收未達目標。Refinitiv數據顯示，調整後每股獲利(EPS)2.27元，高於預期的1.81元；營收169.3億元，低於Refinitiv預計的171億元。汽車毛利率為27.9%，低於前季的32.9%和一年前的28.4%，主因通貨膨脹和電動車電池和其他零件競爭加劇的影響。

蘋果發表健康功能報告

蘋果公司發表報告，概述了數位健康市場的雙管齊下策略，一方面透過健康和健身功能吸引消費者，另一方面與傳統醫療保健系統互動。這是蘋果自8年前發表iPhone醫療記錄儲存系統等健康功能以來，首次全面介紹其在醫療保健市場上的作法。

藥品賣過奶粉 亞培調升財測

亞培(Abbott Laboratories)調升年度獲利預測，雖其密西根廠關閉引發了全國嬰兒配方奶粉短缺，但其糖尿病產品和新冠病毒檢測劑需求遠遠抵消了其影響。該公司第2季與病毒快篩試劑相關的銷售額為23億元，而其血糖水平追踪器FreeStyle Libre的銷售額約為11億元，成長近19%。

Bath & Body Works銷售悲觀

Bath & Body Works因宏觀經濟環境更具挑戰性，調降銷售和獲利前景。該公司發表聲明表示：「我們的數據顯示，客戶、尤其是低收入客戶，已經變得更加注重成本並減少採購。」現在預計銷售額將較去年同期下降6%至7%。預計全年銷售額將較2021年下降中至高個位數。