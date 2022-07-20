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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

相信市場已觸底 道指飆逾750點

財經新聞組／綜合報導

美股上漲，市場從上月低點恢復反彈，交易員押注強勁的企業獲利財報，並押注市場已經觸底。

道瓊工業平均指數上漲754.44點或2.43%至3萬1827.05點，在收盤前最後一小時加速上揚，收於盤中高點。史坦普500指數上漲105.84點或2.76%至3936.69點。那斯達克綜合指數上漲353.1點或3.11%至1萬1713.15點。

自4月以來，所有三大主要股指首度高於50日移動均線。大盤指數現在較6月低點下跌8%。

史指所有類股均走高。通訊服務和工業類股領漲，漲幅超過3%。

銀行股表現優異，Truist Financial上漲2.55%，Citizens Financial Group在強勁業績推動下上漲1.94%。高盛上漲5.46%。美國商銀和富國銀行分別上漲3.38%和4.2%。

與此同時，哈里伯頓上漲2.11%，因為今年油價大幅上漲提升了這家油田服務公司最近一季的獲利。

根據Refinitiv的估計，孩之寶財報的每股獲利超出分析師的預期，但該玩具製造商上季營收略低於預期。股價上漲0.71%。

在調降現金流預測後，IBM下跌5.28%。

嬌生公司下跌1.45%，這家製藥巨頭將其歸咎於美元走強，同時調降了年營收和獲利財測。該公司公布了優於預期的獲利和營收業績。

指數 營收 高盛

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