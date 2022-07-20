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Netflix用戶數流失 少於預期

財經新聞組／綜合報導
Netflix上季流失用戶數少於預期。（路透）
Netflix上季流失用戶數少於預期。（路透）

Netflix第2季流失的訂戶數量少於預期，市場鬆了一口氣。該公司還表示，近期目標將在2023年初推出其低成本的廣告版服務。Netflix日前選擇微軟作為其廣告版產品的合作夥伴。

該公司解釋：「我們可能會從廣告支出顯著的少數幾個市場開始。」「與我們的大多數新政策一樣，目的是推廣、傾聽和學習，並快速更替以改進產品。因此，幾年後我們的廣告業務可能會與如今大不相同。」

Netflix上季曾警告投資人，它預計將流失約200萬訂戶，但在截至6月30日的當季期間僅損失約97萬。

Netflix的財報結果如下：

●每股獲利3.2元，高於Refinitiv預測的2.94元

營收79.7億元，低於Refinitiv預測的80.35億元

●全球付費淨用戶流失97萬，大幅少於StreetAccount估計的流失200萬

該公司目前擁有2億2067萬用戶，該公司表示，預計第3季用戶淨增數將達到100萬，扭轉上半年的部分損失。分析師的預測是Netflix將導入約180萬用戶的增加。

Netflix還指出，它正處於付費共享方案的早期階段。這是它上季提到的一項努力，它將向一些會員收取與非同住家人或朋友分享其訂閱方案。該公司表示，它正在拉丁美洲的測試中研究兩種不同的方法，這些方法可以為2023年更全面的推廣提供訊息。

該公司警告，美元走強對其國際營收的影響程度達到營收的60%。美元飆升之際，聯準會(Fed)正升息以對抗美國40年來的高通膨。

該公司仍將重點放在內容，在其服務中而不是在影院中提供大預算電影，並一次性提供所有新節目的劇集供訂戶狂歡。該公司將《怪奇物語》第4季吹捧為該品牌的極佳作品。它不僅創下該公司最高收視紀錄，還獲得多項2022年艾美獎提名。

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