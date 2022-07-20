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通膨+衰退 3/4中產階級入不敷出

財經新聞組／綜合報導

通貨膨脹的現實和衰退的幽靈對中產階級家庭而言是個沉重的負擔。

根據Primerica最新的一項調查，收入在3萬元到10萬元之間的中產階級中，75%的人表示他們的收入低於生活成本，77%認為美國將在2022年底陷入衰退。

在過去6個月中，財務擔憂也普遍上升，39%受訪者預計一年內財務狀況會更糟，高於3月的32%和2021年12月的28%。2020年12月時的數字為17%。

Primerica CEO威廉斯(Glenn Williams)說：「中等收入家庭對經濟的擔憂程度甚至超過疫情最嚴重的時候。」

該機構於6月對近1400名成年人進行的調查，是對中等收入家庭財務安全的每季檢查。

通貨膨脹對家庭造成深遠影響，6月通貨膨脹率同比上升9.1%，創1981年來最快增速，並影響了從食品雜貨、汽油到衣服和汽車等各種物品。

威廉斯說，「當你看到汽油、租金等必需品價格上漲時，你無法避免的事情就是考慮最優先事項並做出更艱難的決定。」

收入成長也一直落後：最新的6月時薪工資較去年同期成長5.1%，意味著通貨膨脹吃掉了收入成長。

迫在眉睫的問題是：經濟能否擺脫衰退。在美國，衰退通常被定義為持續數月以上的顯著經濟衰退；但經濟學者對是否即將出現衰退存在分歧。

如果財務狀況讓人比平時更加擔心，並且煩惱未來幾個月可能會失去收入，那麼在可能範圍內留出一些應急資金是值得的。

此外，威廉斯說，一定要控制債務，「我們知道很多人現在正在使用信用卡來貼補家用，但請盡快停止這麼做。」

根據CreditCards.com的數據，信用卡的循環利率一直在上升，現在平均超過17%。根據紐約Fed的數據，第1季消費者的消費總額為8400億元，較上季減少150億元，但較去年同期高出710億元。

通貨膨脹 威廉 信用卡

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