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以史為鑑 謹防Fed踩煞車

財經新聞組／綜合報導

自2021年11月聯準會(Fed)宣布啟動縮表以來，貨幣正常化的步伐不斷。今年以來Fed已累計升息150個基點。在高通膨背景下，Fed的激進升息可能才剛走到一半。那麼，本輪升息周期會持續多久？

花旗集團全球首席經濟學家席茲(Nathan Sheets)引用Fed 2015-2018年升息周期經驗表示，上輪升息周期的一個顯著特徵是經濟放緩速度快於Fed預期。因此，由鮑爾領導的Fed迅速實施了「周期中期調整」，累計將聯邦基金利率調降75個基點至1.5%。之後經濟「重獲牽引力」。因此，很多市場觀察人士認為中性利率水平是1.5%，而非Fed認定的2.5%。

那麼中性利率真的比Fed認定的2.5%要低嗎？若真如此，Fed會不會已經「升息過頭」了？

席茲並未給出明確答案，但他警告，參考上一輪升息周期經驗，投資人應為「意外」做好準備，防止經濟下行壓力迫使Fed「猛踩煞車」。

他表示，上一輪升息周期與本輪有諸多相似之處。

在貨幣政策方面。首先，Fed升息的起點都接近零利率。上一輪升息周期開始前，連續7年Fed基準利率低於其有效下限；本輪周期中，聯邦基金利率在零利率水平徘徊了2年之久。其次，兩輪升息周期都伴隨著縮表。

經濟基本面也有很多相似之處。席茲寫道：「勞動市場都保持強勁，Fed正依靠進一步創造就業機會抵抗衰退。

不過，兩者不同之處可能更明顯。他寫道：「上一輪周期主要是在本質上先發制人，不斷上升的通脹從未成為威脅。這使得Fed能以漸進的速度收緊政策。而在本輪升息周期中，通貨膨脹率已經飆升到這個世代的最高水平，Fed一直在努力追趕。如果Fed在7月會議上再升息75個基點，那麼本輪升息周期累計升幅已與上輪周期的總升息幅度相當。」

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