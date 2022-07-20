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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

財經簡訊

財經新聞組／整理

通用發表電動雪佛蘭Balzer

通用汽車發表新款電動雪佛蘭Blazer，預計將與福特的野馬Mach-E和特斯拉的Model Y跨界電動車競爭。預計2024年款Blazer EV將於明年夏天開始在經銷商展廳中亮相。入門級Blazer起價約為4.5萬元，而「SS」性能版起價為6.6萬元，可產生高達557匹馬力和648磅英尺的扭力。

美元強勢 嬌生調降獲利財測

嬌生第2季獲利下降23.3%，從去年同期的62.8億元或每股2.35元降至48.1億元或每股1.80元。並調降全年調整後獲利預期，因美元走強拖累其在美國以外的銷售。該公司現在預計全年調整後獲利為每股10元至10.1元，而之前的預測為10.15元至10.35元。

刪除訊息 Meta在印尼退讓

印尼政府記錄顯示，Meta Platforms Inc旗下 Facebook、Instagram和WhatsApp在截止日期前一天簽署對科技公司的新規則，避免被封鎖的風險。根據2020年底發布的規則，當局有權強制平台披露某些用戶的數據並刪除被視為非法或「擾亂公共秩序」的內容。

專業投資人悲觀程度創新高

根據美國商銀基金經理人調查，對全球成長和企業獲利預期跌至創紀錄低點。調查顯示「投資人悲觀情緒的可怕程度」超過新冠疫情和2008年全球金融危機。現金水平已提高至6%以上，為2001年10月以來最高水平，而股票配置降至2008年雷曼兄弟倒閉以來最低水平。

777 Partners採購30架Max

私募股權公司777 Partners同意再採購30架波音737 MAX噴氣式飛機，以擴大其低成本航空公司規模。這家位於邁阿密的投資公司表示，它計劃採購主流的737 MAX 8和更高載客量的737 MAX 8200。該公司打算最多採購66架 MAX飛機，部分是為成立一家全新的低成本航空公司。

桌遊熱賣 孩之寶獲利超預期

玩具製造商孩之寶上季獲利超出市場預期，原因是對其「魔法風雲會」(Magic: The Gathering)卡牌桌遊的強勁需求以及售價調漲。調整後淨利成長10%至1.606億元。每股獲利1.15元，超過分析師預期的每股94分。營收成長1%至13.4億元，但低於預期的13.7億元，反映出美元走強的影響。

投資 嬌生 印尼

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