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房市降溫 美新屋開工數減

編譯林奇賢／綜合報導

由於獨棟住宅開工數下滑，美國6月新屋開工數降至去年9月來最低水準，反映需求正在消退。在此同時，隨著各國的借貸成本攀升，住宅房地產市場熱潮也持續降溫，某些國家的房價甚至已下降。

美國政府19日公布，6月新屋開工數下滑2%，年率為156萬戶。被視為未來房市景氣指標的營建許可申請數6月也下降，年率為160萬戶，同樣是9月來最低。

報告顯示，6月獨棟住宅的開工數和營建許可申請數都降至兩年低點，凸顯美國房市日益低迷；聯準會（Fed）為抑制通膨而激進升息，已大幅拉高房貸利率，衝擊購屋者的負擔能力且抑制買房需求。

華爾街日報報導，加拿大6月經季節性調整後的平均房價已從今年稍早的峰值下滑近8%，紐西蘭6月房價也從去年底的高點下滑8%，瑞典5月房價較4月下跌1.6%，為新冠疫情爆發以來的最大月比跌幅。

房價下跌通常會導致消費者支出減弱，因房主見到自己的財富縮水，會減少消費，從而緩解通膨上升的壓力。隨著建築業活動萎縮、銀行放貸減少、房仲業績下滑，整體經濟活動應會放緩。

加拿大央行總裁馬克林認為，經濟目前過熱，房市降溫是良性動向。但也有經濟學家說，央行的行動若過於激進，全球住宅市場降溫可能有崩跌風險。

一些經濟學家指出，根據房地產在經濟所占的比重、房市近期的繁榮程度、以及買房者對快速升息的敏感度等指標，加拿大、紐西蘭、澳洲和瑞典等國似乎容易受到衝擊。

分析師表示，房市不太可能發生類似2008~09年金融危機時同等規模的崩盤，因為目前銀行和借款人的財務狀況遠比當時好。

不過，若房市跌幅比預期大，可能代表經濟放緩的程度超過各國央行為抑制通膨設定的目標。

房地產業萎縮，意味著建築工人失業、對鋼鐵和其他大宗商品的需求也會減弱。房價下跌還會衝擊家庭和銀行的資產負債表，而這通常還會拖累經濟的其他領域，在極端情況下甚至會引發金融危機。

房價 央行 房地產

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