我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

民調不佳 前紐約市長白思豪退出國會議員競選

法官10月審馬斯克收購案 稱推特應獲速決機會

中央社／德拉瓦州19日綜合外電報導
馬斯克撤回推特交易計畫被起訴的事情，這幾天鬧得沸沸揚揚。（美聯社）
馬斯克撤回推特交易計畫被起訴的事情，這幾天鬧得沸沸揚揚。（美聯社）

美國億萬富豪馬斯克放棄以440億美元收購社群媒體推特，推特循法律途徑以求完成交易，德拉瓦州法官今天表示，推特應該獲得快速解決這項交易不確定性的機會，將於10月開庭審理。

這項裁決對馬斯克（Elon Musk）是個打擊。馬斯克（Elon Musk）原要求法院等到明年2月再審理，好讓他的團隊有充分時間調查推特（Twitter）有關假帳號和垃圾帳號數量的不實陳述。

馬斯克4月與推特達成協議，要以440億美元收購推特，後來以推特未能或拒絕回應多項取得平台上假帳號和垃圾帳號相關資訊的要求，擱置交易案，直到推特證明垃圾機器人占用戶總數的5%以下。最後於8日以推特對假帳戶數量有誤導性陳述為由宣布終止交易。

推特向德拉瓦州（Delaware）法院提告，要求法院9月中開庭審理，強制馬斯克完成收購交易，因為任何罰款都無法彌補馬斯克造成的損失，並表示延至明年2月再審理，可能危及這項交易的融資。

德拉瓦州商業法院首席法官麥考米克（Kathaleen McCormick）今天表示，推特應該獲得快速裁決的機會，拖延可能對它造成不可彌補的損失。

馬斯克撤回推特交易計畫被起訴的事情，這幾天鬧得沸沸揚揚。（取材自推特官網）
馬斯克撤回推特交易計畫被起訴的事情，這幾天鬧得沸沸揚揚。（取材自推特官網）

推特 馬斯克 德拉瓦州

上一則

相信市場已觸底 道指飆逾750點

下一則

台灣量販超市本土雙強 統一吃下家樂福對戰全聯

延伸閱讀

馬斯克傳計畫反訴推特 以擺脫交易

馬斯克傳計畫反訴推特 以擺脫交易

馬斯克秀白胖身軀 比美女還吸睛…首富回應：要經常脫

馬斯克秀白胖身軀 比美女還吸睛…首富回應：要經常脫
為何生這麼多孩子？馬斯克：火星需要人類

為何生這麼多孩子？馬斯克：火星需要人類
買推特案外案：馬斯克身邊2個男人 角力慈善捐贈

買推特案外案：馬斯克身邊2個男人 角力慈善捐贈

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
美6月CPI年增率高於預期，加深顧慮，但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼推文表示，實際通膨情況或許正在好轉中。路透

克魯曼評美6月CPI：看似變糟 其實漸入佳境

2022-07-13 11:21
股市遁入熊市之際，投資人可參考「股神」巴菲特的投資訣竅。（美聯社）

如何度過熊市？來學習「股神」巴菲特的三大致勝心法

2022-07-13 09:01

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多