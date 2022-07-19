IBM財報佳但警告匯損衝擊、調降現金流預估 盤後重挫4%

IBM上季財報優於市場預期，但警告出現匯損衝擊。（美聯社）

科技巨擘IBM 公布第2季營收 和獲利優於市場預期，但警告今年受美元強勢所產生的匯損達35億美元，並調降2022年自由現金流預估，消息拖累IBM股價在18日盤後重挫逾4%。

IBM調降現金流預估，使得優於分析師預期的財報結果相形失色。在科技支出減少的疑慮環伺之際，IBM財報顯示，大型電腦、諮詢服務與雲端 服務業務依舊穩健。

IBM表示，今年估計自由現金流為100億美元，是先前預估100億至105億美元的低端值。IBM財務長卡瓦諾（Jim Kavanaugh）表示，調降區間並非是整體業務減緩的結果，主因是美元匯率強勢與停止在俄羅斯的業務，「我們的需求依然穩健」。

回顧上季，IBM第2季營收成長9%至155億美元，淨利增加至14.7億美元，高於去年同期的8.1億美元。IBM去年11月將管理基礎設施服務業務分拆給上市公司Kyndryl，對Kyndryl的銷售拉抬了IBM的營收。

IBM股價在18日收盤報每股138.13美元，盤後重挫約4%。在今年科技股大跌趨勢中，IBM股價逆勢抗跌，今年來上漲3.3%，相較下，iShares擴展科技軟體類股ETF重挫31%。

這家「藍色巨人」在執行長克里希納（Arvind Krishna）的領導下，要從基礎和IT服務的傳統業務轉向聚焦快速成長的雲端運算市場。收購成了這項策略的主要環節，IBM在克里希納任內已經收購超過25家公司，主要聚焦強化該公司的混合雲端產品與服務。

混合雲端營收上季大增18%至59億美元。克里希納希望IBM能以所謂「混合模式」與其他雲端業者有所區隔，這種模式協助客戶儲存和分析在自家辦公室與廠房、私人雲端服務和由亞馬遜、微軟等業者運作的伺服器的資料。

至於軟體事業營收成長6.4%至62億美元，低於預期；諮詢服務營收成長10%至48億美元，優於預期；包括大型電腦在內的基礎設施部門則貢獻42.4億美元營收，成長約19%。

克里希納表示：「我們持續預期全年營收成長率會在我們中個位數型態的高端。」

IBM上季毛利率縮減至53.4%，低於一年前的55.2%。該公司表示，競爭激烈的就業市場影響其諮詢服務部門的業績，延續今年初見到的趨勢。財務長卡瓦諾說：「諮詢服務部門占IBM逾半數人力，是受到通膨就業市場和人力成本上揚影響最深部門。」