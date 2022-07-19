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餐飲業缺工 殃及顧客和員工

財經新聞組／綜合報導
餐廳人手不足，吃虧的是顧客和員工。（歐新社）
餐廳人手不足，吃虧的是顧客和員工。（歐新社）

最近常上餐廳用餐的消費者可能注意到，在門口等待就座的時間更長、入座後送上餐點的時間更久。這是最近餐飲業的常態：人手不足。

自2020年新冠疫情開始以來，這種情況在整個食品服務業中反覆出現，這也給餐廳及員工帶來損失。

當年春天的封鎖導致許多廚師和服務員被裁員和放無薪假，促使聯邦政府為小企業提供數十億元的無償貸款。根據全國餐廳協會(NRA)的數據，隨著各州放鬆限制，飯店就業人數有所回升；但截至5月，該產業仍較疫情前水平少了75萬個工作崗位，約占總勞動力的6.1%。

客戶也注意到了差異。根據餐廳評論網站的數據，在2022年第一季，顧客在Yelp評論中提到人員短缺的次數是去年同期的3倍；等待過久的次數增加了23%。

美國客戶滿意度指數(ACSI)發現，與2021年相比，今年消費者對速食連鎖店的滿意度較低，得分從78分下滑至76分；滿分為100分。客戶對訂單的速度和準確性以及餐廳的清潔度和擺設不甚滿意。

根據ACSI的年度報告，今年獨立和小型連鎖餐廳的客戶滿意度得分也從81分降到80分。一些全國性全方位服務連鎖店的分數同比下降幅度更大：Dine Brands的Applebees下降5%，Darden Restaurants的Olive Garden下降4%，Inspire Brands的Buffalo Wild Wings下降3%。

勞動力緊縮對提供全方位服務的餐廳的打擊比提供有限服務的餐廳更嚴重，員工人數比疫情前水平下降了11%。

對於餐廳來說，人員配置的挑戰只是在面對通貨膨脹和從疫情中恢復銷售損失中帶來更大壓力。部分業者為此更弦易張，大力提高員工薪資和福利，以盡量吸引並留下人才。雖然成本支出上揚，但與所帶進的營業額相較，這樣的支出還是可以接受的。

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