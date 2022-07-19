CHIPs法案將表決 晶片業者起內訌

知情人士透露，如果參議院投票 的立法最終措辭對英特爾等製造商有利，幾家美國半導體公司正在考慮是否表達反對態度。

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)告訴同僚，在民主黨議員將這項更具爭議性的大型法案分開處理後，最快可能會在19日就精簡版法案進行投票，以支持美國的電腦晶片 業。

這些法案包括520億元的補貼和投資稅收抵免，以促進美國製造業的發展。這些法案得到兩黨的支持，但共和黨人可能會投票反對CHIPs法案，除非民主黨人放棄推動共和黨人反對的不相關支出法案。

但晶片業本身也正在出現裂痕。一些業者擔心立法的最終文字可能會為英特爾等製造商提供不成比例的支持，而對AMD、高通和輝達等其他晶片製造商卻視若不見。

英特爾與德州儀器和美光科技等公司設計和製造自有晶片。這些公司將受惠於520億元的CHIPs法案補貼來建造工廠，以及另一項稱為FABS法案，在購買工廠內部使用的工具時享有投資稅收抵免。

AMD、高通和輝達設計自有晶片，但委託合作夥伴製造，因此無法從建造工廠的補貼或對工具的稅收支持中直接受惠。

它們支持在美國眾議院引入單獨版本的FABS法案，其中包含製造稅收抵免和晶片設計活動的稅收抵免，這將直接讓它們受益。

代表美國晶片公司的半導體產業協會(SIA)呼籲國會議員通過該版本的FABS法案，以更讓更整體的晶片業者者感到滿意。

目前的參議院法案中未納入設計稅收抵免。知情人士表示，這促使一些美國晶片公司有意反對參議院法案，如果最終提出的文字對IC設計業者沒有稅收抵免說。