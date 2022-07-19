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蘋果支出放緩 股指尾盤下殺

財經新聞組／綜合報導

華爾街股市反彈失去動力，道瓊工業平均指數較早盤下跌超過350點。

道指收跌215.65點或0.69%至3萬1072.61點，收盤前一小時加速下跌，並回吐356點的漲幅。史坦普500指數下跌32.31點或0.84%至3830.85點。那斯達克綜合指數下跌92.37點或0.81%至1萬1360.05點。

《彭博》報導，蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，以應對可能出現的經濟下滑。股指尾盤大幅走低，蘋果下跌2.06%。

高盛的獲利和營收輕鬆超出預期，不過CEO所羅門(David Solomon)在財報電話會議上表示，通膨在經濟中「根深柢固」。股價一度上漲 5.6%，隨後拉回至僅上升2.51%。

美國商銀上季營收也超出分析師預期，股價小漲。IBM在收盤後公布財報。

本周將公布財報的其他主要公司包括嬌生、Netflix、洛克希德馬丁、特斯拉、聯合航空、聯合太平洋和威瑞森。

FactSet收集的數據顯示，分析師估計史指成分股公司2022年獲利將成長9.9%，全年獲利預期仍然很高。

能源股上漲。Hess上漲4.81%。德文能源上漲3.62%，馬拉松石油上漲3.45%。

與此同時，由於達美航空採購100架737 Max 10飛機，波音微跌。達美航空上漲3.49%。

指數 營收 股價

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